Лідери країн G7 не змогли переконати Трампа посилити санкції проти росії

Дискусія лідерів країн "Великої сімки" під час вечері 16 червня не вплинула на позицію президента Сполучених Штатыв Америки Дональда Трампа щодо запровадження жорсткіших санкцій проти Росії. Про це інформує видання Bloomberg з посиланням на джерела, передає УНН.

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Зазначається, що публічно під час саміту в Канаді Трамп заявив, що санкції коштують США "великих грошей". За вечерею він повторив цей аргумент та інші з тих, що наводив раніше проти посилення обмежень.

Трамп закликав Володимира Путіна погодитися на припинення вогню у війні в Україні, але він чинив опір новим санкціям проти Росії, незважаючи на те, що неодноразово погрожував їх запровадити - йдеться у дописі Bloomberg.

Як пише видання, на саміті в Канаді він ще більше розчарував союзників.

Нагадаємо

Канада запровадила масштабні санкції проти 77 фізичних та 39 юридичних осіб, причетних до агресії рф. Обмеження стосуються майже 1000 товарних позицій та 201 судна тіньового флоту.

Трамп на саміті G7 натякнув на відсутність додаткових санкцій США проти росії - Politico