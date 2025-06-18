Лидеры стран G7 не смогли убедить Трампа усилить санкции против россии

Дискуссия лидеров стран "Большой семерки" во время ужина 16 июня не повлияла на позицию президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа относительно введения более жестких санкций против России. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

Отмечается, что публично во время саммита в Канаде Трамп заявил, что санкции стоят США "больших денег". За ужином он повторил этот аргумент и другие из тех, что приводил ранее против усиления ограничений.

Трамп призвал Владимира Путина согласиться на прекращение огня в войне в Украине, но он сопротивлялся новым санкциям против России, несмотря на то, что неоднократно угрожал их ввести - говорится в заметке Bloomberg.

Как пишет издание, на саммите в Канаде он еще больше разочаровал союзников.

Напомним

Канада ввела масштабные санкции против 77 физических и 39 юридических лиц, причастных к агрессии рф. Ограничения касаются почти 1000 товарных позиций и 201 судна теневого флота.

Трамп на саммите G7 намекнул на отсутствие дополнительных санкций США против россии - Politico