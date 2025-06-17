Канада оголосила масштабні санкції проти росії: подробиці

Міністерство закордонних справ Канади оприлюднило "одне з найважливіших оголошень про санкції" проти росії з початку її повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Про це інформує УНН з посиланням на заяву відомства.

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Анонсовані Канадою санкції стосуються 77 фізичних та 39 юридичних осіб, які сприяють російській агресії, майже 1000 нових товарних позицій, а також 201 судна так званого тіньового флоту Росії.

Це одне з найважливіших оголошень Канади про санкції з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, яке охоплює найбільший в історії пакет санкцій, пов’язаних із судноплавством та торгівлею - йдеться у дописі МЗС Канади.

Зазначається, що Канада також забороняє експорт до Росії товарів, пов'язаних із виробництвом хімічної та біологічної зброї, промислових товарів і технологій подвійного призначення, а також обмежує імпорт російських вугілля й металів.

Крім того, до санкційного списку внесли три фінансові установи, які допомагають Кремлю обходити обмеження на російську банківську систему, і 17 осіб, причетних до розвитку квантового сектора в Росії.

Канада також запроваджує санкції щодо 29 фізичних та 6 юридичних осіб, які отримали вигоду з війни, включаючи деяких з найбагатших російських промисловців, високопосадовців урядовців та осіб, причетних до конфіскації та перерозподілу майна та активів іноземних компаній у Росії, як покарання за їхню критику невиправданою агресією - повідомило канадське дипломатичне відомство.

Список осіб, які підпадають під санкції, також включає 45 осіб, які виявлені Фондом боротьби з корупцією. Він включає державних та приватних осіб, які надають пряму та непряму підтримку військово-промисловому комплексу Росії та дезінформаційним зусиллям для забезпечення її незаконної агресії проти України.

Нові санкції спрямовані проти високопосадовців, членів сім'ї та найближчого оточення президента Путіна, олігархів та науковців, які беруть участь у військових діях, а також іноземних громадян та інших осіб, які протягом тривалого часу отримували вигоду від російського режиму - зазначило Міністерство закордонних справ Канади.

Загалом з 2014 року Канада запровадила санкції проти понад 3300 фізичних та юридичних осіб, причетних до порушення суверенітету та територіальної цілісності України.

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