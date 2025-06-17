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Канада объявила масштабные санкции против россии: подробности

Киев • УНН

 • 550 просмотра

Канада ввела масштабные санкции против 77 физических и 39 юридических лиц, причастных к агрессии рф. Ограничения касаются почти 1000 товарных позиций и 201 судна теневого флота.

Канада объявила масштабные санкции против россии: подробности

Министерство иностранных дел Канады обнародовало "одно из важнейших объявлений о санкциях" против россии с начала ее полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление ведомства.

Детали

Анонсированные Канадой санкции касаются 77 физических и 39 юридических лиц, которые способствуют российской агрессии, почти 1000 новых товарных позиций, а также 201 судна так называемого теневого флота России.

Это одно из важнейших объявлений Канады о санкциях с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, которое охватывает крупнейший в истории пакет санкций, связанных с судоходством и торговлей

- говорится в сообщении МИД Канады.

Отмечается, что Канада также запрещает экспорт в Россию товаров, связанных с производством химического и биологического оружия, промышленных товаров и технологий двойного назначения, а также ограничивает импорт российского угля и металлов.

Кроме того, в санкционный список внесли три финансовых учреждения, которые помогают Кремлю обходить ограничения на российскую банковскую систему, и 17 человек, причастных к развитию квантового сектора в России.

Канада также вводит санкции в отношении 29 физических и 6 юридических лиц, которые получили выгоду от войны, включая некоторых из самых богатых российских промышленников, высокопоставленных чиновников и лиц, причастных к конфискации и перераспределению имущества и активов иностранных компаний в России, как наказание за их критику неоправданной агрессией

- сообщило канадское дипломатическое ведомство.

Список лиц, подпадающих под санкции, также включает 45 человек, которые выявлены Фондом борьбы с коррупцией. Он включает государственных и частных лиц, которые оказывают прямую и косвенную поддержку военно-промышленному комплексу России и дезинформационным усилиям для обеспечения ее незаконной агрессии против Украины.

Новые санкции направлены против высокопоставленных чиновников, членов семьи и ближайшего окружения президента Путина, олигархов и ученых, участвующих в военных действиях, а также иностранных граждан и других лиц, которые в течение длительного времени получали выгоду от российского режима

- отметило Министерство иностранных дел Канады.

Всего с 2014 года Канада ввела санкции против более 3300 физических и юридических лиц, причастных к нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины.

Канада предоставит Украине 1,3 млрд долларов военной помощи - Карни17.06.25, 18:12 • 2206 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

политика
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