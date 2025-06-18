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G7 не опублікує спільну заяву щодо України через опір з боку США

Київ • УНН

 • 838 перегляди

США не погодилися на жорстке формулювання щодо дій Росії в Україні, побоюючись зриву переговорів. Зеленський закликав G7 посилити санкції проти рф.

G7 не опублікує спільну заяву щодо України через опір з боку США

Лідери G7 відмовилися ухвалити спільну заяву щодо війни в Україні через позицію Сполучених Штатів Америки. Про це інформує CBC News і агенція Reuters з посиланням на канадського чиновника, передає УНН.

Деталі

За словами джерела, яке говорило на умовах анонімності, США не згодні з жорстким формулюванням щодо дій Росії в Україні та захочуть, щоб воно було пом'якшене.

Американці не хотіли, щоб деякі різкі висловлювання на адресу Росії було включено до спільної заяви, оскільки побоювалися, що це поставить під загрозу переговори з цією країною щодо припинення війни

- цитує видання слова джерела.

Зазначено, що деякі пункти, що стосуються повномасштабного вторгнення Росії в Україну, буде включено в заяву прем'єр-міністра Канади Марка Карні.

Очікувалося, що він опублікує заяву, в якій закличе посилити тиск на Росію за допомогою санкцій і оголосить, що G7 підтримує мирні зусилля, які очолюють США.

За словами європейського чиновника, лідери "Великої сімки" в розмові з президентом США Дональдом Трампом наголосили на своїх планах зайняти жорстку позицію щодо РФ, проте глава Білого дому дав зрозуміти, що не хоче вводити санкції.

Нагадаємо

У понеділок, 16 червня лідери Великої сімки зібралися у канадській провінції Альберта на цьогорічний саміт G7. Прибули європейські політики, а також президент США Дональд Трамп.    

Дискусія лідерів G7 не змінила позицію Трампа щодо санкцій проти росії. Він заявив, що санкції коштують Сполученим Штатам Америки "великих грошей", чим розчарував союзників.

Зеленський наголосив, що лише Трамп та США можуть змусити путіна припинити війну. Він закликав G7 посилити санкції проти рф та збільшити інвестиції у виробництво зброї в Україні.

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Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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