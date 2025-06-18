Трамп втік від відповідальності: політолог про результати саміту G7 для України

Одним з ключових завдань України під час саміту G7 було проведення перемовин між Президентом Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом. Проте американський лідер втік від відповідальності й вирішення питання з постачанням зброї або закупівлею у США відкладається. Таку думку висловив журналісту УНН політолог Олег Лісний.

Зірвана зустріч Зеленського з Трампом

Axios повідомляло, що Дональд Трамп зустрінеться із Президентом Зеленським на саміті G7.

Володимир Зеленський у вівторок залишив саміт G7 без зустрічі з Трампом та нової підтримки США зброєю.

Зеленський заявляв, що планує обговорити з Трампом питання оборонного пакета, який Київ готовий купити.

Як на мене – це було одне з ключових завдань для України – провести перемовини з Трампом на чужій території. Зустріч у Ватикані показала, що в такий спосіб з Трампом можна говорити ефективно й досягати поставлених перед собою цілей - сказав Лісний.

Проте політолог заявив, що Трамп втік від відповідальності.

Проте Трамп повів себе, м'яко кажучи, дивно й фактично втік, якщо не від когось, то від відповідальності, це точно. Адже його чекав не тільки Зеленський, але й лідери інших країн з якими в США є тарифні питання. Він їх теж не захотів обговорювати - зазначив Лісний.

Лісний нагадав, що Зеленський їхав на саміт G7 для того, щоб обговорити з президентом США постачання зброї на платній основі.

Це для нас дуже важливо, але Трамп вирішив, що у нього є справи важливіші. Моє основне сподівання було на те, що ми можемо вирішити питання з постачанням зброї або закупівлі, але воно відкладаєтьс - сказав політолог.

Загальний результат України на саміті G7

Лісний зазначив, що Україна змогла використати цей майданчик для публічного звернення до світу, що теж не маловажливий результат.

(Важливо – ред.) в особі Президента донести основні меседжі, які для нас є очевидними, а у світі може бути по різному, якщо їх не артикулювати. Консолідація навколо України теж є результатом, тому що всі країн розуміють або артикулюють, що потрібно допомагати Україні - вважає політолог.

Санкції проти росії

Україна хоче встановлення ціни на російську нафту на рівні 30 дол. Зеленський наголошував, що саме з такою стелею за барель нафти може прийти справжній мир. Він також заявляв, що ціна на нафту у 45 доларів, як то пропонує ЄС у наступному санкційному пакеті, краще, ніж 60 доларів.

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Не готовий сказати, чи вийде знизити ціну на нафту. Як на мене цей результат був примарний з точки зору того, що геополітична ситуація змінилася буквально за декілька днів до початку саміту G7. Йдеться про конфлікт Ізраїлю та Ірану. Звісно це вплинуло в негативному сенсі для нас на ціну на нафту. Тому це для нас залишається поки що залишається бажанням - пояснив Лісний.

Як пише Politico, лідерам G7 не вдалося переконати Трампа домовитися про нові спільні заходи проти росії.

Три дипломати повідомили виданню Politico, що спільну декларацію на підтримку Києва не було прийнято, попри те, що всього за кілька днів до зустрічі в Канаді делегації, які готувалися до саміту, все ще сподівалися знайти формулювання, яке влаштує всіх лідерів G7, включаючи Дональда Трампа.

Проте, як заявив канадський чиновник згодом тим, хто займався підготовчою роботою, стало зрозумілим, що Трамп не погодиться на різкі висловлювання на адресу росії.

G7 не опублікує спільну заяву щодо України через опір з боку США

Лісний висловив думку УНН, що саміт G7 був покликаний не вирішувати проблеми, а, щоб не розізлити Трампа.

Зробити для нього максимально комфортну атмосферу для того, щоб він не увійшов у режим скандалу, але він вирішив не скандалити, а просто втекти. Тому, якщо брати стартову позицію, що не буде спільного комюніке щодо України та російсько-української війни, то думаю, що якихсь карколомних результатів ніхто не очікував - наголосив Лісний.

Доповнення

Головуючий саміту "Групи семи" прем'єр Канади Марк Карні заявив, що лідери G7 висловили підтримку зусиллям президента США Дональда Трампа, спрямованим на досягнення справедливого і тривалого миру в Україні, а також "налаштовані вивчати" всі варіанти максимального тиску на росію.

Президент Зеленський підбивши підсумки поїздки до Канади заявив що країни "Групи семи" (G7) готові підтримувати українську оборону зараз, а також разом відбудовувати Україну після закінчення війни.

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що його країна надасть Україні додаткові 2 мільярди канадських доларів (1,3 млрд дол.) військової допомоги та ще 2,3 мільярда доларів (1,5 млрд дол.) позик.