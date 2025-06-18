"Лідери G7 рішуче налаштовані вивчати всі варіанти максимального тиску на рф" - Прем'єр Канади
Київ • УНН
Лідери G7 підтримали ініціативи Трампа для справедливого миру в Україні та готові посилити тиск на Росію, включаючи фінансові санкції. Вони зустрілися з Зеленським та Рютте для обговорення підтримки України.
Головуючий саміту "Групи семи" прем'єр Канади Марк Карні заявив, що лідери G7 висловили підтримку зусиллям президента США Дональда Трампа, спрямованим на досягнення справедливого і тривалого миру в Україні, а також "налаштовані вивчати" всі варіанти максимального тиску на Росію. Про це інформує УНН з посиланням на заяву головуючого на цьогорічному саміті G7 премʼєр-міністра Канади Марка Карні
Деталі
Заява Карні резюмує Саміт "G7" в Кананаскісі, провінція Альберта, 15-17 червня. В оприлюдненому документі йдеться і про війну в Україні.
Лідери G7 висловили підтримку зусиллям президента Трампа, спрямованим на досягнення справедливого і тривалого миру в Україні. Вони визнали, що Україна взяла на себе зобов'язання щодо безумовного припинення вогню, і погодилися, що Росія повинна зробити те ж саме. Лідери G7 рішуче налаштовані вивчати всі варіанти максимального тиску на Росію, включно з фінансовими санкціями
Зазначається, що лідери G7 зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським та Генеральним секретарем Організації Північноатлантичного договору Марком Рютте, щоб обговорити їхню підтримку сильної та суверенної України, включаючи бюджетну підтримку оборони та відновлення і реконструкції.
Нагадаємо
У понеділок, 16 червня лідери Великої сімки зібралися у канадській провінції Альберта на цьогорічний саміт G7. Прибули європейські політики, а також президент США Дональд Трамп.
Лідери G7 відмовилися ухвалити спільну заяву щодо війни в Україні через позицію Сполучених Штатів Америки.
Наступний саміт G7 відбудеться у Франції у альпійському курортному місті Ев'ян-ле-Бен. Зустріч лідерів "Великої сімки" запланована на червень 2026 року.
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