Наступний саміт G7 відбудеться у Франції - Еммануель Макрон

$41.530.08
48.070.37
ukenru
Україна засуджує візит високопосадовця ВООЗ до рф - Радуцький
17 червня, 16:49 • 23622 перегляди
Україна засуджує візит високопосадовця ВООЗ до рф - Радуцький
17 червня, 10:46 • 166006 перегляди
Рада призначила Генеральним прокурором Руслана Кравченка
17 червня, 06:29 • 180503 перегляди
"Такі атаки - чистої води тероризм": Зеленський відреагував на атаку рф понад 440 дронами та 32 ракетами
17 червня, 05:57 • 170596 перегляди
рф вдарила по Києву та околицях 175 дронами і щонайменше 16 ракетами, є руйнування від верхніх поверхів до підвалу - КМВА
16 червня, 19:28 • 216395 перегляди
ЄС продовжив санкції через анексію Криму та Севастополя ще на рік
16 червня, 13:59 • 185076 перегляди
Зеленський планує обговорити з Трампом оборонний пакет, який Україна готова купити
Ексклюзив
16 червня, 12:56 • 170691 перегляди
Євро дорожчає швидше, ніж долар: чому гривня втрачає позиції - пояснення фінансової експертки Олени Сосєдки
Ексклюзив
16 червня, 11:24 • 136370 перегляди
За майже п’ять років Центром Шалімова проведено близько 250 трансплантацій органів від посмертного донора
Ексклюзив
16 червня, 09:55 • 109112 перегляди
Звʼязки нардепа Кузьміних з аптечним бізнесом мають перевірити НАБУ та НАЗК - адвокат
16 червня, 08:24 • 180711 перегляди
Зеленський запропонував Руслана Кравченка на посаду Генпрокурора: подання вже у Раді
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+16°
3.3м/с
74%
750мм
Популярнi новини
США знають, де ховається іранський лідер Хаменеї: Трамп закликав Іран до капітуляції17 червня, 17:00 • 4370 перегляди
В Ірані спостерігаються масові збої в роботі інтернету, причини невідомі - ЗМІ17 червня, 17:16 • 4114 перегляди
У Житомирі чоловік застрелив колишню дружину та наклав на себе руки17 червня, 17:29 • 5574 перегляди
У Тегерані лунають вибухи: в Ізраїлі заявляють про виліт 60 винищувачів для широкої хвилі ударів17 червня, 18:30 • 25403 перегляди
МЗС організувало візит іноземних дипломатів до розбитої після удару рф 17 червня багатоповерхівки у Києві17 червня, 18:42 • 4920 перегляди
Публікації
Останні в строю: які країни ЄС досі використовують радянську авіатехніку і чому це важливо для України17 червня, 15:35 • 73106 перегляди
Топ-5 літніх салатів: прості рецепти для смачного та корисного меню16 червня, 09:40 • 302122 перегляди
"Повний фарш" за 2,8 млн грн: АРМА хоче оновити автопарк топовим Hyundai за кошти платників податків16 червня, 09:34 • 337242 перегляди
Лайфхаки для блогерів: як прокачати та спростити ведення блогу 14 червня, 07:09 • 348180 перегляди
Скандали в АРМА доводять, що зміни потрібно починати з аудиту і звільнення керівництва13 червня, 12:08 • 418212 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марк Карні
Кравченко Руслан Андрійович
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Kyiv
Israel
Реклама
УНН Lite
Tinder запускає нову функцію подвійних знайомств Double Date17 червня, 15:09 • 45104 перегляди
Маск спростував звинувачення New York Times і опублікував результати тесту на наркотики17 червня, 10:31 • 133849 перегляди
В Україні зробили Лабубу з квітів за 250 тисяч гривень16 червня, 17:56 • 107868 перегляди
Леся Нікітюк офіційно підтвердила вагітність ніжним фото з животиком16 червня, 15:30 • 121076 перегляди
У Нью-Йорку обрали найкращого двійника Педро Паскаля16 червня, 09:17 • 181476 перегляди
Актуальне
Х-101
Шахед-136
Мі-8
Мі-24
Facebook

Наступний саміт G7 відбудеться у Франції - Еммануель Макрон

Київ • УНН

 • 514 перегляди

Саміт G7 у 2026 році пройде у Франції, в Ев'ян-ле-Бен, про це повідомив Еммануель Макрон. Зустріч лідерів запланована на червень, Франція обіцяє тісну співпрацю.

Наступний саміт G7 відбудеться у Франції - Еммануель Макрон

Наступний саміт G7 відбудеться у Франції у альпійському курортному місті Ев'ян-ле-Бен. Зустріч лідерів "Великої сімки" запланована на червень 2026 року. Про інформує УНН з посиланням на сторінку президента Франції Еммануеля Макрона у соціальній мережі Х, інформагенцію Reuters.  

Деталі

Зазначається, що Еммануель Макрон пообіцяв, що Франція збереже єдність і тісно співпрацюватиме з партнерами для здійснення великого впливу на світ.

Журналісти також запитали у президента Франції щодо того, чи справді американський лідер Дональд Трамп достроково залишив саміт, і чи може майбутній захід у 2026 році відбутися у форматі G6 без США. Макрон спростував припущення про те, що Трамп не брав участі у зустрічі.

Він був тут, зокрема на найважливіших дебатах. Він пропустив лише одне засідання G7. Ми обговорювали всі теми, зокрема, за вечерею

- сказав Макрон.

Він також підтвердив, що наступного року зустріч відбуватиметься у різних форматах. Водночас французькі чиновники повідомили журналістам, що лідери "Великої сімки" зустрінуться в період з 14 до 16 червня наступного року.

Пізніше Президент Франції опублікував на своїй сторінці у соціальній мережі  X відео із зазначення місця проведення наступного Саміту G7.

Нагадаємо, у понеділок, 16 червня лідери Великої сімки зібралися у канадській провінції Альберта на цьогорічний саміт G7. Прибули європейські політики, а також президент США Дональд Трамп.  

Зеленський підбив підсумки поїздки до Канади: Маємо конкретні рішення18.06.25, 02:51 • 516 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Політика
Рейтер
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Канада
Франція
Сполучені Штати Америки
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9