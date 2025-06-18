Наступний саміт G7 відбудеться у Франції - Еммануель Макрон

Наступний саміт G7 відбудеться у Франції у альпійському курортному місті Ев'ян-ле-Бен. Зустріч лідерів "Великої сімки" запланована на червень 2026 року. Про інформує УНН з посиланням на сторінку президента Франції Еммануеля Макрона у соціальній мережі Х, інформагенцію Reuters.

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Зазначається, що Еммануель Макрон пообіцяв, що Франція збереже єдність і тісно співпрацюватиме з партнерами для здійснення великого впливу на світ.

Журналісти також запитали у президента Франції щодо того, чи справді американський лідер Дональд Трамп достроково залишив саміт, і чи може майбутній захід у 2026 році відбутися у форматі G6 без США. Макрон спростував припущення про те, що Трамп не брав участі у зустрічі.

Він був тут, зокрема на найважливіших дебатах. Він пропустив лише одне засідання G7. Ми обговорювали всі теми, зокрема, за вечерею - сказав Макрон.

Він також підтвердив, що наступного року зустріч відбуватиметься у різних форматах. Водночас французькі чиновники повідомили журналістам, що лідери "Великої сімки" зустрінуться в період з 14 до 16 червня наступного року.

Пізніше Президент Франції опублікував на своїй сторінці у соціальній мережі X відео із зазначення місця проведення наступного Саміту G7.

Нагадаємо, у понеділок, 16 червня лідери Великої сімки зібралися у канадській провінції Альберта на цьогорічний саміт G7. Прибули європейські політики, а також президент США Дональд Трамп.

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