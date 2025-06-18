Следующий саммит G7 состоится во Франции - Эммануэль Макрон

Следующий саммит G7 состоится во Франции в альпийском курортном городе Эвиан-ле-Бен. Встреча лидеров "Большой семерки" запланирована на июнь 2026 года. Об информирует УНН со ссылкой на страницу президента Франции Эммануэля Макрона в социальной сети Х, информагенство Reuters.

Детали

Отмечается, что Эммануэль Макрон пообещал, что Франция сохранит единство и будет тесно сотрудничать с партнерами для оказания большого влияния на мир.

Журналисты также спросили у президента Франции о том, действительно ли американский лидер Дональд Трамп досрочно покинул саммит, и может ли будущее мероприятие в 2026 году состояться в формате G6 без США. Макрон опроверг предположение о том, что Трамп не принимал участия во встрече.

Он был здесь, в частности на самых важных дебатах. Он пропустил только одно заседание G7. Мы обсуждали все темы, в частности, за ужином - сказал Макрон.

Он также подтвердил, что в следующем году встреча будет проходить в разных форматах. В то же время французские чиновники сообщили журналистам, что лидеры "Большой семерки" встретятся в период с 14 по 16 июня следующего года.

Позже Президент Франции опубликовал на своей странице в социальной сети X видео с указанием места проведения следующего Саммита G7.

Напомним, в понедельник, 16 июня лидеры Большой семерки собрались в канадской провинции Альберта на нынешний саммит G7. Прибыли европейские политики, а также президент США Дональд Трамп.

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