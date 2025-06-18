"Лидеры G7 решительно настроены изучать все варианты максимального давления на рф" - Премьер Канады
Киев • УНН
Лидеры G7 поддержали инициативы Трампа для справедливого мира в Украине и готовы усилить давление на Россию, включая финансовые санкции. Они встретились с Зеленским и Рютте для обсуждения поддержки Украины.
Председательствующий саммита "Группы семи" премьер Канады Марк Карни заявил, что лидеры G7 выразили поддержку усилиям президента США Дональда Трампа, направленным на достижение справедливого и длительного мира в Украине, а также "настроены изучать" все варианты максимального давления на Россию. Об этом информирует УНН со ссылкой на заявление председательствующего на нынешнем саммите G7 премьер-министра Канады Марка Карни
Детали
Заявление Карни резюмирует Саммит "G7" в Кананаскисе, провинция Альберта, 15-17 июня. В обнародованном документе говорится и о войне в Украине.
Лидеры G7 выразили поддержку усилиям президента Трампа, направленным на достижение справедливого и длительного мира в Украине. Они признали, что Украина взяла на себя обязательства по безусловному прекращению огня, и согласились, что Россия должна сделать то же самое. Лидеры G7 решительно настроены изучать все варианты максимального давления на Россию, включая финансовые санкции
Отмечается, что лидеры G7 встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским и Генеральным секретарем Организации Североатлантического договора Марком Рютте, чтобы обсудить их поддержку сильной и суверенной Украины, включая бюджетную поддержку обороны и восстановления и реконструкции.
Напомним
В понедельник, 16 июня лидеры Большой семерки собрались в канадской провинции Альберта на нынешний саммит G7. Прибыли европейские политики, а также президент США Дональд Трамп.
Лидеры G7 отказались принять совместное заявление о войне в Украине из-за позиции Соединенных Штатов Америки.
Следующий саммит G7 состоится во Франции в альпийском курортном городе Эвьян-ле-Бен. Встреча лидеров "Большой семерки" запланирована на июнь 2026 года.
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