Зеленський планує обговорити з Трампом оборонний пакет, який Україна готова купити
Київ • УНН
Володимир Зеленський планує обговорити з Дональдом Трампом оборонний пакет допомоги, який Україна готова придбати. Зустріч відбудеться на саміті G7.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час майбутньої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом планує порушити питання оборонного пакета допомоги, який Україна готова купити. Про це Президент Зеленський заявив на пресконференції у Відні передає УНН.
Дійсно одне з питань яке я буду обговорювати з президентом Трампом на зустрічі щодо оборонного пакета, який Україна готова купити. І ми будемо це з ним проговорювати. І я впевнений, що у нас буде така можливість. Принаймні я розраховую на це
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Як писав УНН, Президент США Дональд Трамп зустрінеться із Президентом України Володимиром Зеленським на саміті G7.