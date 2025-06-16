Всі мають працювати над тим, щоб союз України, США і Європи не розвалився - Зеленський
Київ • УНН
Президент України наголосив, що розвал союзу призведе до необхідності стрімкого розвитку європейської оборонної промисловості. Безпека континенту під загрозою.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що союз України, США та Європи не повинен розвалитися. Якщо це станеться, то Європі доведеться здійснити стрибок у розвитку своєї оборонної промисловості, зазначив Зеленський на пресконференції у Відні, повідомляє УНН.
Деталі
Ми всі маємо працювати над тим, щоб союз між Україною, Америкою і Європою не розвалився. В цьому ми усі зацікавлені
Зеленський додав, що такому союзу не зможе погрожувати не лише росія, але і будь-хто інший.
Тоді континент буде в безпеці і погрожувати такому союзу буде не просто з боку будь-кого, не тільки росії
У разі, якщо США та Європа не вбережуть свій союз, та європейцям доведеться стрімко розвивати свою оборонну систему.
Якщо будуть складнощі щодо оборонного союзу між Європою і Америкою, то Європі доведеться стрибнути в розвитку своєї оборонної індустрії. Це великі гроші і на це немає багато часу
Доповнення
Президент Володимир Зеленський зустрівся з своїм австрійським колегою Ван дер Белленом у Відні. У Відомстві канцлера повідомили, що основна увага буде приділена економічній співпраці та підтримці відбудови України.