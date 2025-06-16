Всі мають працювати над тим, щоб союз України, США і Європи не розвалився - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що союз України, США та Європи не повинен розвалитися. Якщо це станеться, то Європі доведеться здійснити стрибок у розвитку своєї оборонної промисловості, зазначив Зеленський на пресконференції у Відні, повідомляє УНН.

Деталі

Ми всі маємо працювати над тим, щоб союз між Україною, Америкою і Європою не розвалився. В цьому ми усі зацікавлені - підкреслив глава держави.

Зеленський додав, що такому союзу не зможе погрожувати не лише росія, але і будь-хто інший.

Тоді континент буде в безпеці і погрожувати такому союзу буде не просто з боку будь-кого, не тільки росії - наголосив Президент.

У разі, якщо США та Європа не вбережуть свій союз, та європейцям доведеться стрімко розвивати свою оборонну систему.

Якщо будуть складнощі щодо оборонного союзу між Європою і Америкою, то Європі доведеться стрибнути в розвитку своєї оборонної індустрії. Це великі гроші і на це немає багато часу - підсумував Зеленський.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський зустрівся з своїм австрійським колегою Ван дер Белленом у Відні. У Відомстві канцлера повідомили, що основна увага буде приділена економічній співпраці та підтримці відбудови України.