Все должны работать над тем, чтобы союз Украины, США и Европы не развалился – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что союз Украины, США и Европы не должен развалиться. Если это произойдет, то Европе придется совершить скачок в развитии своей оборонной промышленности, отметил Зеленский на пресс-конференции в Вене, сообщает УНН.

Мы все должны работать над тем, чтобы союз между Украиной, Америкой и Европой не развалился. В этом мы все заинтересованы

Зеленский добавил, что такому союзу не сможет угрожать не только россия, но и кто-либо другой.

Тогда континент будет в безопасности и угрожать такому союзу будет не просто со стороны кого-либо, не только россии

В случае, если США и Европа не уберегут свой союз, и европейцам придется стремительно развивать свою оборонную систему.

Если будут сложности в отношении оборонного союза между Европой и Америкой, то Европе придется прыгнуть в развитии своей оборонной индустрии. Это большие деньги и на это нет много времени