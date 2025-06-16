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Все должны работать над тем, чтобы союз Украины, США и Европы не развалился – Зеленский

Киев • УНН

 • 572 просмотра

Президент Украины подчеркнул, что развал союза приведет к необходимости стремительного развития европейской оборонной промышленности. Безопасность континента под угрозой.

Все должны работать над тем, чтобы союз Украины, США и Европы не развалился – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что союз Украины, США и Европы не должен развалиться. Если это произойдет, то Европе придется совершить скачок в развитии своей оборонной промышленности, отметил Зеленский на пресс-конференции в Вене, сообщает УНН.

Детали

Мы все должны работать над тем, чтобы союз между Украиной, Америкой и Европой не развалился. В этом мы все заинтересованы

- подчеркнул глава государства.

Зеленский добавил, что такому союзу не сможет угрожать не только россия, но и кто-либо другой.

Тогда континент будет в безопасности и угрожать такому союзу будет не просто со стороны кого-либо, не только россии

- подчеркнул Президент.

В случае, если США и Европа не уберегут свой союз, и европейцам придется стремительно развивать свою оборонную систему.

Если будут сложности в отношении оборонного союза между Европой и Америкой, то Европе придется прыгнуть в развитии своей оборонной индустрии. Это большие деньги и на это нет много времени

- подытожил Зеленский.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский встретился со своим австрийским коллегой Ван дер Белленом в Вене. В Ведомстве канцлера сообщили, что основное внимание будет уделено экономическому сотрудничеству и поддержке восстановления Украины.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

политикаНовости Мира
Вена
Европа
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
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