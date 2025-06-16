Все должны работать над тем, чтобы союз Украины, США и Европы не развалился – Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины подчеркнул, что развал союза приведет к необходимости стремительного развития европейской оборонной промышленности. Безопасность континента под угрозой.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что союз Украины, США и Европы не должен развалиться. Если это произойдет, то Европе придется совершить скачок в развитии своей оборонной промышленности, отметил Зеленский на пресс-конференции в Вене, сообщает УНН.
Детали
Мы все должны работать над тем, чтобы союз между Украиной, Америкой и Европой не развалился. В этом мы все заинтересованы
Зеленский добавил, что такому союзу не сможет угрожать не только россия, но и кто-либо другой.
Тогда континент будет в безопасности и угрожать такому союзу будет не просто со стороны кого-либо, не только россии
В случае, если США и Европа не уберегут свой союз, и европейцам придется стремительно развивать свою оборонную систему.
Если будут сложности в отношении оборонного союза между Европой и Америкой, то Европе придется прыгнуть в развитии своей оборонной индустрии. Это большие деньги и на это нет много времени
Дополнение
Президент Владимир Зеленский встретился со своим австрийским коллегой Ван дер Белленом в Вене. В Ведомстве канцлера сообщили, что основное внимание будет уделено экономическому сотрудничеству и поддержке восстановления Украины.