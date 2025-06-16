Зеленський зустрівся з федеральним президентом Австрії

Президент Володимир Зеленський зустрівся з своїм австрійським колегою Ван дер Белленом у Відні, передає УНН. Зеленський разом з першою леді Оленою Зеленською прибув у Відень.

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Федеральний президент Олександр Ван дер Беллен та перша леді Доріс Шмідауер зустріли двох державних гостей із військовими почестями. Звучав український та австрійський гімни. Як пише Heute Зеленський також проведе робочу зустріч з канцлером Німеччини Крістіаном Штокером, перш ніж ввечері повернеться до Києва.

Як стало відомо Heute у Відомстві канцлера, основна увага буде приділена економічній співпраці та підтримці відбудови України.

Віце-канцлер Австрії Андреас Баблер (SPÖ) має намір запропонувати Президенту України Володимиру Зеленському під час робочої зустрічі у Відні в понеділок Австрію як місце для майбутніх мирних переговорів, про що повідомляється в пресрелізі його офісу в понеділок.

Віце-канцлер підкреслив, що Австрія солідарна з Україною від початку російської агресивної війни та прийняла свої обов’язки. Це включає надання гуманітарної допомоги.

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