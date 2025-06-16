Зеленський зустрівся з федеральним президентом Австрії

$41.450.04
47.690.39
ukenru
За майже п’ять років Центром Шалімова проведено близько 250 трансплантацій органів від посмертного донора
Ексклюзив
11:24 • 4108 перегляди
За майже п’ять років Центром Шалімова проведено близько 250 трансплантацій органів від посмертного донора
Ексклюзив
09:55 • 16162 перегляди
Звʼязки нардепа Кузьміних з аптечним бізнесом мають перевірити НАБУ та НАЗК - адвокат
08:24 • 46981 перегляди
Зеленський запропонував Руслана Кравченка на посаду Генпрокурора: подання вже у Раді
Ексклюзив
07:14 • 44069 перегляди
День літнього сонцестояння-2025: астролог дала поради, що робити для залучення удачі
06:29 • 52871 перегляди
Генштаб: з'явився новий Північно-Слобожанський напрямок через активізацію ворога на прикордонні Сумщини
Ексклюзив
06:27 • 51264 перегляди
Тиждень шляху від напруги до рівноваги: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 16–22 червня
16 червня, 05:14 • 51763 перегляди
Трамп зустрінеться із Зеленським на саміті G7 - Axios
15 червня, 05:00 • 75477 перегляди
Результати навчання учнів за кордоном визнаватимуть в Україні: закон набрав чинності
14 червня, 18:01 • 129643 перегляди
Зеленський заявив, що українські військові звільнили Андріївку на Сумщині
14 червня, 13:00 • 116894 перегляди
"Я вдома. Я вільний. Я в Україні": щемливі фото та відео повернених із полону захисників України
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
4.5м/с
36%
748мм
Популярнi новини
Британія вперше в історії призначила керівником Мі-6 жінку: хто очолить спецслужбу16 червня, 01:59 • 47314 перегляди
Переговори замість зброї: США фактично припиняють військову допомогу Україні 16 червня, 02:17 • 88512 перегляди
Іран атакував Ізраїль балістичними ракетами: є влучання у житлову багатоповерхівку, десятки постраждалих (відео)16 червня, 02:54 • 89433 перегляди
Меган Маркл показала ніжне відео з принцом Гаррі та дітьми до Дня батька07:59 • 55771 перегляди
"Повний фарш" за 2,8 млн грн: АРМА хоче оновити автопарк топовим Hyundai за кошти платників податків09:34 • 38829 перегляди
Публікації
Топ-5 літніх салатів: прості рецепти для смачного та корисного меню09:40 • 27312 перегляди
"Повний фарш" за 2,8 млн грн: АРМА хоче оновити автопарк топовим Hyundai за кошти платників податків09:34 • 39922 перегляди
Лайфхаки для блогерів: як прокачати та спростити ведення блогу 14 червня, 07:09 • 125494 перегляди
Скандали в АРМА доводять, що зміни потрібно починати з аудиту і звільнення керівництва13 червня, 12:08 • 197619 перегляди
Кузьміних продовжує лобіювати інтереси фармзаводів: маніпуляції під прикриттям турботи про пацієнтів13 червня, 08:36 • 255608 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Шмигаль Денис Анатолійович
Кравченко Руслан Андрійович
Рафаель Гроссі
Актуальні місця
Україна
Іран
Israel
Сполучені Штати Америки
Kyiv
Реклама
УНН Lite
У Нью-Йорку обрали найкращого двійника Педро Паскаля09:17 • 19262 перегляди
Меган Маркл показала ніжне відео з принцом Гаррі та дітьми до Дня батька07:59 • 56621 перегляди
Подкаст Меган Маркл не витримав конкуренції з критиками15 червня, 08:57 • 61000 перегляди
День батька та Всесвітній день поширення інформації про насильство над людьми похилого віку: що ще відзначають 15 червня15 червня, 06:40 • 56868 перегляди
П’ять мінісеріалів, які тримають у напрузі до фіналу: що подивитися цими вихідними13 червня, 15:24 • 154583 перегляди
Актуальне
Ґардіан
Тайм (журнал)
Tesla Model Y
Мі-24
Іл-78

Зеленський зустрівся з федеральним президентом Австрії

Київ • УНН

 • 408 перегляди

Володимир Зеленський відвідав Відень з офіційним візитом, де зустрівся з федеральним президентом Австрії. Обговорювались питання економічної співпраці та підтримки України.

Зеленський зустрівся з федеральним президентом Австрії

Президент Володимир Зеленський зустрівся з своїм австрійським колегою Ван дер Белленом у Відні, передає УНН. Зеленський разом з першою леді Оленою Зеленською прибув у Відень.

Деталі

Федеральний президент Олександр Ван дер Беллен та перша леді Доріс Шмідауер зустріли двох державних гостей із військовими почестями. Звучав український та австрійський гімни. Як пише Heute Зеленський також проведе робочу зустріч з канцлером Німеччини Крістіаном Штокером, перш ніж ввечері повернеться до Києва.

Як стало відомо Heute у Відомстві канцлера, основна увага буде приділена економічній співпраці та підтримці відбудови України.

Віце-канцлер Австрії Андреас Баблер (SPÖ) має намір запропонувати Президенту України Володимиру Зеленському під час робочої зустрічі у Відні в понеділок Австрію як місце для майбутніх мирних переговорів, про що повідомляється в пресрелізі його офісу в понеділок.

Віце-канцлер підкреслив, що Австрія солідарна з Україною від початку російської агресивної війни та прийняла свої обов’язки. Це включає надання гуманітарної допомоги. 

Трамп зустрінеться із Зеленським на саміті G7 - Axios16.06.25, 08:14 • 51761 перегляд

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ПолітикаНовини Світу
Відень
Александер ван дер Беллен
Австрія
Німеччина
Володимир Зеленський
Україна
Kyiv
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9