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Зеленский встретился с федеральным президентом Австрии

Киев • УНН

 • 360 просмотра

Владимир Зеленский посетил Вену с официальным визитом, где встретился с федеральным президентом Австрии. Обсуждались вопросы экономического сотрудничества и поддержки Украины.

Зеленский встретился с федеральным президентом Австрии

Президент Владимир Зеленский встретился со своим австрийским коллегой Ван дер Белленом в Вене, передает УНН. Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской прибыл в Вену.

Детали

Федеральный президент Александр Ван дер Беллен и первая леди Дорис Шмидауэр встретили двух государственных гостей с воинскими почестями. Звучали украинский и австрийский гимны. Как пишет Heute Зеленский также проведет рабочую встречу с канцлером Германии Кристианом Штокером, прежде чем вечером вернется в Киев.

Как стало известно Heute в Ведомстве канцлера, основное внимание будет уделено экономическому сотрудничеству и поддержке восстановления Украины.

Вице-канцлер Австрии Андреас Баблер (SPÖ) намерен предложить Президенту Украины Владимиру Зеленскому во время рабочей встречи в Вене в понедельник Австрию как место для будущих мирных переговоров, о чем сообщается в пресс-релизе его офиса в понедельник.

Вице-канцлер подчеркнул, что Австрия солидарна с Украиной с начала российской агрессивной войны и приняла свои обязанности. Это включает в себя оказание гуманитарной помощи. 

Трамп встретится с Зеленским на саммите G7 - Axios16.06.25, 08:14 • 51646 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политикаНовости Мира
Вена
Александр Ван дер Беллен
Австрия
Германия
Владимир Зеленский
Украина
Киев
Tesla
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