Зеленский встретился с федеральным президентом Австрии
Киев • УНН
Владимир Зеленский посетил Вену с официальным визитом, где встретился с федеральным президентом Австрии. Обсуждались вопросы экономического сотрудничества и поддержки Украины.
Президент Владимир Зеленский встретился со своим австрийским коллегой Ван дер Белленом в Вене, передает УНН. Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской прибыл в Вену.
Детали
Федеральный президент Александр Ван дер Беллен и первая леди Дорис Шмидауэр встретили двух государственных гостей с воинскими почестями. Звучали украинский и австрийский гимны. Как пишет Heute Зеленский также проведет рабочую встречу с канцлером Германии Кристианом Штокером, прежде чем вечером вернется в Киев.
Как стало известно Heute в Ведомстве канцлера, основное внимание будет уделено экономическому сотрудничеству и поддержке восстановления Украины.
Вице-канцлер Австрии Андреас Баблер (SPÖ) намерен предложить Президенту Украины Владимиру Зеленскому во время рабочей встречи в Вене в понедельник Австрию как место для будущих мирных переговоров, о чем сообщается в пресс-релизе его офиса в понедельник.
Вице-канцлер подчеркнул, что Австрия солидарна с Украиной с начала российской агрессивной войны и приняла свои обязанности. Это включает в себя оказание гуманитарной помощи.
Трамп встретится с Зеленским на саммите G7 - Axios16.06.25, 08:14 • 51646 просмотров