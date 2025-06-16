Зеленский планирует обсудить с Трампом оборонный пакет, который Украина готова купить

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время предстоящей встречи с президентом США Дональдом Трампом планирует поднять вопрос оборонного пакета помощи, который Украина готова купить. Об этом Президент Зеленский заявил на пресс-конференции в Вене передает УНН.

Действительно один из вопросов, который я буду обсуждать с президентом Трампом на встрече, относительно оборонного пакета, который Украина готова купить. И мы будем это с ним проговаривать. И я уверен, что у нас будет такая возможность. По крайней мере, я рассчитываю на это - заявил Президент.

Все должны работать над тем, чтобы союз Украины, США и Европы не развалился – Зеленский

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Как писал УНН, Президент США Дональд Трамп встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите G7.