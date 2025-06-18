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Каждый доллар, вложенный в авиационную отрасль, может дать еще пять долларов для экономики - авиаэксперт Долинце
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16:37 • 4584 просмотра
Каждый доллар, вложенный в авиационную отрасль, может дать еще пять долларов для экономики - авиаэксперт Долинце
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Каждый доллар, вложенный в авиационную отрасль, может дать еще пять долларов для экономики - авиаэксперт Долинце

Киев • УНН

 • 4592 просмотра

Эксплуатация советской техники в авиации вынужденный шаг для многих стран. Эксперт Богдан Долинце отмечает, что каждый доллар, вложенный в авиационную отрасль, может дать еще пять долларов для экономики.

Каждый доллар, вложенный в авиационную отрасль, может дать еще пять долларов для экономики - авиаэксперт Долинце

Как и ряд других стран, продолжает эксплуатировать советскую технику из-за ограниченных ресурсов, но уже начала постепенный переход к современным решениям. Одновременно важно определить, какие ресурсы мы еще можем использовать и поддерживать, а какие нуждаются в импортозамещении уже сейчас. Кроме того, важно концентрировать научный потенциал на разработках и внутри страны, ведь инвестиции в авиационную отрасль способны дать мощный эффект не только для обороноспособности, но и для развития национальной экономики. Об этом рассказал экономист и авиационный эксперт, менеджер авиационного сектора Богдан Долинце в эксклюзивном комментарии для УНН.

Детали

Эксперт отмечает, что эксплуатация советской техники, в частности в оборонной и авиационной отраслях, остается вынужденным шагом для многих стран, несмотря на ее моральную и техническую устарелость. Часть этих образцов невозможно воспроизвести или изготовить аналоги даже в среднесрочной перспективе – речь идет, в частности, о стратегической авиации, самолетах дальнего радиолокационного обнаружения и т.п. Хотя по характеристикам советская техника может уступать современным аналогам, в ряде государств она до сих пор играет ключевую роль в обороноспособности.

Некоторые страны вынуждены продолжать эксплуатацию этой техники, даже несмотря на то, что она морально устарела и в целом не соответствует современным условиям ведения боевых действий. Это касается не только стратегической авиации, но и истребительной – в частности, самолетов МиГ-29, Су-25, которые до сих пор используют Украина, россия, а также Польша. В ряде государств часть таких самолетов уже снята с эксплуатации. Одновременно для стран вроде Казахстана или Беларуси эти самолеты до сих пор составляют основу воздушных сил и являются критически важными для обеспечения защиты воздушного пространства

- поясняет Богдан Долинце.

Украина, как и многие другие страны, сегодня вынужденно эксплуатирует советскую технику параллельно с современными образцами вооружения, которые поступают в рамках международной помощи. Оба типа техники – как новая, так и старая – успешно выполняют боевые задачи, обеспечивая поддержку обороноспособности страны на разных направлениях фронта. Одновременно эксперты признают: полностью обновить технический парк одномоментно невозможно – этот процесс длительный, но уже начался. При этом важно отметить, что для сильной обороны нужна не только сама техника, но и возможность ее обслуживать, быстро ремонтировать и иметь доступ ко всем необходимым компонентам и запчастям.

Последние в строю: какие страны ЕС до сих пор используют советскую авиатехнику и почему это важно для Украины17.06.25, 18:35 • 176795 просмотров

По мнению эксперта, в условиях импортозамещения Украине в первую очередь важно определить, какие категории товаров нуждаются в немедленной замене, а какие еще имеют ресурс для дальнейшей эксплуатации и технической поддержки. Кроме того, инвестиции в полные или частичные процессы импортозамещения могут принести значительную пользу государству как в сфере обороны, так и экономики.

Когда нужные детали производят украинские компании, налоги остаются в стране. Особенно это касается авиации и обороны, потому что это отрасли, которые приносят большую выгоду. Например, каждый доллар, вложенный в авиационную отрасль, может дать еще пять долларов для экономики

- подчеркивает эксперт.

Для успешного создания эффективной среды импортозамещения, по мнению авиаэксперта, важно создать действенные инструменты поддержки – в частности, государственные программы, которые помогут развивать современные технологии, охватывать налоговые льготы, упрощение ввоза оборудования и регистрации новых разработок.

Должны быть предусмотрены соответствующие механизмы защиты: в частности, государственные программы поддержки, способствующие повышению технологической способности. Это может быть освобождение от некоторых платежей, например, связанных с ввозом оборудования, или упрощение процедуры регистрации новых разработок

- подчеркивает Долинце.

Подытоживая, эксперт отметил, что многие страны сегодня сознательно возвращают производство на свою территорию, создавая для этого благоприятные условия и наоборот, добавляя препятствия для вывода разработки технологий за пределы страны. Это касается даже самых развитых экономик, например США, Германии и других европейских стран, которые стремятся сохранить стабильность, поддержать внутренний рынок и удержать высококвалифицированные кадры.

Мы видим, что многие страны создают дополнительные механизмы, чтобы вернуть производство на свою территорию. Например, США вводят налоговые барьеры, которые делают выгодным создание рабочих мест и изготовление продукции внутри страны. Они также активно стимулируют развитие наукоемких технологий именно у себя. Это обеспечивает дополнительные поступления в бюджет, способствует экономической стабильности государства и открывает больше возможностей для граждан

- рассказал Богдан Долинце.

Одновременно в тех странах, где отсутствуют подобные производственные проекты, экономика начинает терять темпы роста, а квалифицированные кадры вынуждены искать работу за границей. В результате такие страны теряют конкурентоспособность. Все эти вызовы особенно актуальны для Украины, ведь подобные процессы происходят у нас в абсолютно разных сферах.

Сегодня ключевой вопрос заключается в том, как дальше будет развиваться ситуация: сможет ли государство эффективно использовать и обслуживать имеющуюся советскую технику, получая из нее максимум ресурса, пока постепенно будет происходить ее замена на современные образцы; и будут ли одновременно созданы условия для того, чтобы развивать собственное производство, инженерные решения и технологические возможности, которые способны обеспечить долгосрочную устойчивость и независимость оборонного сектора.

Напомним

Эксперты отмечают, что большинство украинского авиапарка, особенно военного, в процессе обслуживания и ремонта нуждается в специфических комплектующих, доступ к которым часто ограничен или полностью утерян. Несмотря на то, что такие детали и без того сложно найти, предприятия сталкиваются с дополнительными юридическими барьерами и формальным блокированием поставок со стороны регуляторных органов. Речь идет, в частности, о запчастях советского или российского производства 90-х годов, которые десятилетиями хранились на складах в странах ЕС. Одновременно военные потребности остаются насущными и требуют оперативных решений для обеспечения обороноспособности государства. Представители авиационной отрасли подчеркивают: без четких шагов со стороны государства и законодательного разрешения на импорт старых комплектующих из третьих стран Украина рискует потерять не только авиационную инфраструктуру, но и специалистов, обеспечивающих функционирование как гражданской, так и военной авиации.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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