Последние в строю: какие страны ЕС до сих пор используют советскую авиатехнику и почему это важно для Украины

$41.530.08
48.070.37
ukenru
Рада назначила Генеральным прокурором Руслана Кравченко
10:46 • 68885 просмотра
Рада назначила Генеральным прокурором Руслана Кравченко
17 июня, 06:29 • 129070 просмотра
"Такие атаки - чистой воды терроризм": Зеленский отреагировал на атаку рф более 440 дронами и 32 ракетами
17 июня, 05:57 • 122587 просмотра
рф ударила по Киеву и окрестностям 175 дронами и по меньшей мере 16 ракетами, есть разрушения от верхних этажей до подвала - КГВА
16 июня, 13:59 • 161086 просмотра
Зеленский планирует обсудить с Трампом оборонный пакет, который Украина готова купить
Эксклюзив
16 июня, 12:56 • 156970 просмотра
Евро дорожает быстрее, чем доллар: почему гривна теряет позиции - объяснение финансового эксперта Елены Соседки
Эксклюзив
16 июня, 11:24 • 131321 просмотра
За почти пять лет Центром Шалимова проведено около 250 трансплантаций органов от посмертного донора
Эксклюзив
16 июня, 09:55 • 106969 просмотра
Связи нардепа Кузьминых с аптечным бизнесом должны проверить НАБУ и НАПК – адвокат
16 июня, 08:24 • 179248 просмотра
Зеленский предложил Руслана Кравченко на должность Генпрокурора: представление уже в Раде
Эксклюзив
16 июня, 07:14 • 83456 просмотра
День летнего солнцестояния: астролог дала советы, что делать для привлечения удачи
16 июня, 06:29 • 80513 просмотра
Генштаб: появилось новое Северо-Слобожанское направление из-за активизации врага на пограничье Сумской области
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
4м/с
54%
749мм
Популярные новости
Трамп созывает Совет нацбезопасности США после саммита G7: стала известна причина17 июня, 06:04 • 93149 просмотра
Атака рф на столицу: на Нивках нашли части кассетных боеприпасов17 июня, 06:45 • 141541 просмотра
Профильный комитет поддержал назначение Руслана Кравченко на должность Генпрокурора17 июня, 08:28 • 70647 просмотра
Трамп об атаке рф на Киев: "Похоже, я должен посмотреть на это"11:15 • 11348 просмотра
Администрация Трампа свернула группу давления на рф по переговорам с Украиной - Reuters11:16 • 31642 просмотра
публикации
Последние в строю: какие страны ЕС до сих пор используют советскую авиатехнику и почему это важно для Украины15:35 • 2308 просмотра
Топ-5 летних салатов: простые рецепты для вкусного и полезного меню16 июня, 09:40 • 262168 просмотра
"Полный фарш" за 2,8 млн грн: АРМА хочет обновить автопарк топовым Hyundai за средства налогоплательщиков16 июня, 09:34 • 288666 просмотра
Лайфхаки для блогеров: как прокачать и упростить ведение блога 14 июня, 07:09 • 310428 просмотра
Скандалы в АРМА доказывают, что изменения нужно начинать с аудита и увольнения руководства13 июня, 12:08 • 381262 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Игорь Клименко
Эммануэль Макрон
Олег Кипер
Актуальные места
Киев
Украина
Израиль
Иран
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
Tinder запускает новую функцию двойных знакомств Double Date15:09 • 5224 просмотра
В Украине сделали Лабубу из цветов за 250 тысяч гривен16 июня, 17:56 • 88742 просмотра
Леся Никитюк официально подтвердила беременность нежным фото с животиком 16 июня, 15:30 • 103121 просмотра
В Нью-Йорке выбрали лучшего двойника Педро Паскаля16 июня, 09:17 • 164566 просмотра
Меган Маркл показала нежное видео с принцем Гарри и детьми ко Дню отца16 июня, 07:59 • 185121 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Х-47М2 "Кинжал"
Калибр (семейство ракет)
Truth Social
Беспилотный летательный аппарат

Последние в строю: какие страны ЕС до сих пор используют советскую авиатехнику и почему это важно для Украины

Киев • УНН

 • 2066 просмотра

Ряд стран ЕС до сих пор использует советские вертолеты и самолеты, важные для Украины в войне. Они необходимы для эвакуации раненых и ударов по врагу, но их поддержка становится сложнее.

Последние в строю: какие страны ЕС до сих пор используют советскую авиатехнику и почему это важно для Украины

Несмотря на десятилетия интеграции в евроатлантическое пространство, ряд стран Европейского Союза до сих пор эксплуатирует советские вертолеты и самолеты. Часто – из-за отсутствия адекватных замен или в рамках стремления максимально использовать имеющиеся ресурсы и сохранить операционный потенциал. Для Украины советское наследие в авиации – не только техническая реальность, но и вызов сегодняшнего дня в условиях войны. Эта техника сейчас часто выполняет критические задачи – от эвакуации раненых до ударов по вражеским позициям, но с каждым месяцем становится все сложнее поддерживать их исправность, пишет УНН. 

Детали

По оценкам экспертов, по состоянию на сейчас Украина использует для обороны страны более 300 единиц военной авиационной техники советского происхождения. Это вертолеты Ми-8, Ми-17, самолеты Антонова и другие образцы – все то, что сохранилось с прежних времен. Часть советских самолетов и вертолетов Украине передали союзники в 2022-2023 годах.  

По словам непосредственных эксплуатантов – представителей Вооруженных сил Украины в личного состава нет проблем с профессиональной подготовкой по использованию этой техники. 

Это все благодаря нашему инженерно-техническому составу, который день и ночь, при любых метеоусловиях, в любой обстановке продолжал восстанавливать технику

- отмечал командир Староконстантиновского гарнизона Евгений Булацик.

В то же время военный отмечал, что украинским самолетам не хватает вооружения. И речь идет не о самой технике, а именно средствах поражения, в частности, авиационных. Нехватка авиационных средств поражения объясняется сразу несколькими факторами. Прежде всего – большинство советских самолетов и вертолетов, эксплуатируемых в Украине, совместимы только с советским или российским вооружением. Из-за этого Украине трудно интегрировать современные западные ракеты, бомбы или прицельные системы на устаревшую платформу без глубокой модификации. Во-вторых, рынок таких боеприпасов ограничен. После 2022 года большинство стран, которые имели запасы советского вооружения, передали его Украине или исчерпывают собственные резервы и закупка таких ресурсов становится "квестом на выживание" и даже внутри страны имеет вызовы. 

По состоянию на 2024–2025 годы советскую авиатехнику продолжают использовать не менее десяти стран Европейского Союза. Среди них Польша сохраняет один из крупнейших флотов советских вертолетов типа Ми-8, Ми-17 и Ми-24. Согласно данным аналитического обзора для NATO Air Command, польская армия эксплуатирует более 240 единиц таких машин, и часть из них все еще находится в боевой готовности. Чехия в 2022 году передала Украине несколько боевых вертолетов Ми-24, но сохраняет парк транспортных Ми-171Sh и Ми-8, которые планирует постепенно выводить из эксплуатации до конца 2025 года. Словакия уже начала замену своих Ми-17 на американские UH-60 Black Hawk, однако часть техники еще остается в строю, а часть была передана Украине в виде оборонной помощи. 

Данные из открытых источников свидетельствуют также о том, что такие страны как Болгария, Венгрия, Хорватия и в дальнейшем сохраняют в строю советскую авиатехнику, в основном – в транспортном или многоцелевом сегменте, параллельно реализуя программы модернизации и перехода на технику стандартов НАТО. 

Этот перечень имеет непосредственное значение для Украины, ведь именно эти государства потенциально могут передавать не только саму технику, но и совместимое с ней вооружение, запчасти и ноу-хау по модернизации. Уже сейчас некоторые из них активно поддерживают украинскую армию. Более того, технические специалисты из этих стран имеют опыт эксплуатации советских платформ в рамках НАТО, а следовательно – обладают экспертизой, которую можно применить и в украинских условиях.

Таким образом, советская авиатехника в Европейском Союзе постепенно теряет боевую актуальность, но пока этот процесс продолжается, она остается важным элементом как в системах национальной обороны отдельных стран, так и в контексте поддержки Украины. Для Вооруженных сил Украины каждая единица техники, каждый вертолет или запчасть к нему – это не только тактический ресурс, но и фактор оперативной способности на фронте. И пока идет война, "последний резерв" Европы в виде советских Ми-8, Ми-17, Ми-24 или Ан-26 еще может выполнить свою роль – не только в небе Украины, но и как маркер трансформации оборонной политики внутри ЕС.

Напомним

Эксперты отмечают, что сейчас среди ключевых задач отрасли авиации – процессы импортозамещения, развитие собственного производства и постепенный переход на западные технологии. Параллельно продолжается модернизация вооружения и интеграция западных систем управления, связи и защиты, что критически важно для безопасности экипажей и эффективности боевых операций. Среди основных вызовов специалисты также называют затягивание законодательных изменений, отсутствие системных налоговых стимулов и несовершенство механизмов импортозамещения. Отрасли не хватает не только финансирования, но и гибких правовых инструментов, которые позволили бы оперативно реагировать на вызовы. Критически необходимо создать целостную законодательную инфраструктуру, которая обеспечит стабильную поддержку и устойчивое развитие украинской авиации.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ВойнаНовости Мирапубликации
Ми-24
НАТО
Вооруженные силы Украины
Европейский Союз
Ми-8
Чешская Республика
Хорватия
Болгария
Словакия
Венгрия
Украина
Польша
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9