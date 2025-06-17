Последние в строю: какие страны ЕС до сих пор используют советскую авиатехнику и почему это важно для Украины

Несмотря на десятилетия интеграции в евроатлантическое пространство, ряд стран Европейского Союза до сих пор эксплуатирует советские вертолеты и самолеты. Часто – из-за отсутствия адекватных замен или в рамках стремления максимально использовать имеющиеся ресурсы и сохранить операционный потенциал. Для Украины советское наследие в авиации – не только техническая реальность, но и вызов сегодняшнего дня в условиях войны. Эта техника сейчас часто выполняет критические задачи – от эвакуации раненых до ударов по вражеским позициям, но с каждым месяцем становится все сложнее поддерживать их исправность, пишет УНН.

Детали

По оценкам экспертов, по состоянию на сейчас Украина использует для обороны страны более 300 единиц военной авиационной техники советского происхождения. Это вертолеты Ми-8, Ми-17, самолеты Антонова и другие образцы – все то, что сохранилось с прежних времен. Часть советских самолетов и вертолетов Украине передали союзники в 2022-2023 годах.

По словам непосредственных эксплуатантов – представителей Вооруженных сил Украины в личного состава нет проблем с профессиональной подготовкой по использованию этой техники.

Это все благодаря нашему инженерно-техническому составу, который день и ночь, при любых метеоусловиях, в любой обстановке продолжал восстанавливать технику - отмечал командир Староконстантиновского гарнизона Евгений Булацик.

В то же время военный отмечал, что украинским самолетам не хватает вооружения. И речь идет не о самой технике, а именно средствах поражения, в частности, авиационных. Нехватка авиационных средств поражения объясняется сразу несколькими факторами. Прежде всего – большинство советских самолетов и вертолетов, эксплуатируемых в Украине, совместимы только с советским или российским вооружением. Из-за этого Украине трудно интегрировать современные западные ракеты, бомбы или прицельные системы на устаревшую платформу без глубокой модификации. Во-вторых, рынок таких боеприпасов ограничен. После 2022 года большинство стран, которые имели запасы советского вооружения, передали его Украине или исчерпывают собственные резервы и закупка таких ресурсов становится "квестом на выживание" и даже внутри страны имеет вызовы.

По состоянию на 2024–2025 годы советскую авиатехнику продолжают использовать не менее десяти стран Европейского Союза. Среди них Польша сохраняет один из крупнейших флотов советских вертолетов типа Ми-8, Ми-17 и Ми-24. Согласно данным аналитического обзора для NATO Air Command, польская армия эксплуатирует более 240 единиц таких машин, и часть из них все еще находится в боевой готовности. Чехия в 2022 году передала Украине несколько боевых вертолетов Ми-24, но сохраняет парк транспортных Ми-171Sh и Ми-8, которые планирует постепенно выводить из эксплуатации до конца 2025 года. Словакия уже начала замену своих Ми-17 на американские UH-60 Black Hawk, однако часть техники еще остается в строю, а часть была передана Украине в виде оборонной помощи.

Данные из открытых источников свидетельствуют также о том, что такие страны как Болгария, Венгрия, Хорватия и в дальнейшем сохраняют в строю советскую авиатехнику, в основном – в транспортном или многоцелевом сегменте, параллельно реализуя программы модернизации и перехода на технику стандартов НАТО.

Этот перечень имеет непосредственное значение для Украины, ведь именно эти государства потенциально могут передавать не только саму технику, но и совместимое с ней вооружение, запчасти и ноу-хау по модернизации. Уже сейчас некоторые из них активно поддерживают украинскую армию. Более того, технические специалисты из этих стран имеют опыт эксплуатации советских платформ в рамках НАТО, а следовательно – обладают экспертизой, которую можно применить и в украинских условиях.

Таким образом, советская авиатехника в Европейском Союзе постепенно теряет боевую актуальность, но пока этот процесс продолжается, она остается важным элементом как в системах национальной обороны отдельных стран, так и в контексте поддержки Украины. Для Вооруженных сил Украины каждая единица техники, каждый вертолет или запчасть к нему – это не только тактический ресурс, но и фактор оперативной способности на фронте. И пока идет война, "последний резерв" Европы в виде советских Ми-8, Ми-17, Ми-24 или Ан-26 еще может выполнить свою роль – не только в небе Украины, но и как маркер трансформации оборонной политики внутри ЕС.

Напомним

Эксперты отмечают, что сейчас среди ключевых задач отрасли авиации – процессы импортозамещения, развитие собственного производства и постепенный переход на западные технологии. Параллельно продолжается модернизация вооружения и интеграция западных систем управления, связи и защиты, что критически важно для безопасности экипажей и эффективности боевых операций. Среди основных вызовов специалисты также называют затягивание законодательных изменений, отсутствие системных налоговых стимулов и несовершенство механизмов импортозамещения. Отрасли не хватает не только финансирования, но и гибких правовых инструментов, которые позволили бы оперативно реагировать на вызовы. Критически необходимо создать целостную законодательную инфраструктуру, которая обеспечит стабильную поддержку и устойчивое развитие украинской авиации.