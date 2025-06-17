Останні в строю: які країни ЄС досі використовують радянську авіатехніку і чому це важливо для України

Попри десятиліття інтеграції до євроатлантичного простору, низка країн Європейського Союзу досі експлуатує радянські вертольоти та літаки. Часто – через відсутність адекватних замін або в межах прагнення максимально використати наявні ресурси та зберегти операційний потенціал. Для України радянський спадок в авіації – не лише технічна реальність, а й виклик сьогодення в умовах війни. Ця техніка нині складає часто виконує критичні завдання – від евакуації поранених до ударів по ворожих позиціях, але з кожним місяцем стає дедалі складніше підтримувати їхню справність, пише УНН.

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За оцінками експертів станом на зараз Україна використовує для оборони країни понад 300 одиниць військової авіаційної техніки радянського походження. Це вертольоти Мі-8, Мі-17, літаки Антонова та інші зразки – усе те, що збереглося з попередніх часів. Частину радянських літаків і гелікоптерів Україні передали союзники у 2022-2023 роках.

За словами безпосередніх експлуатантів – представників Збройних сил України в особового складу немає проблем з професійною підготовкою щодо використання цієї техніки.

Це все завдяки нашому інженерно-технічному складу, який день і ніч, за будь-яких метеоумов, у будь-якій обстановці продовжував відновлювати техніку - зазначав командир Старокостянтинівського гарнізону Євген Булацик.

Водночас військовий зауважував, що українським літакам бракує озброєння.І мова йде не про саму техніку, а саме засоби ураження, зокрема, авіаційні. Нестача авіаційних засобів ураження пояснюється одразу кількома чинниками. Передусім – більшість радянських літаків і вертольотів, які експлуатуються в Україні, сумісні лише з радянським або російським озброєнням. Через це Україні важко інтегрувати сучасні західні ракети, бомби чи прицільні системи на застарілу платформу без глибокої модифікації. По-друге, ринок таких боєприпасів обмежений. Після 2022 року більшість країн, які мали запаси радянського озброєння, передали його Україні або вичерпують власні резерви і закупівля таких ресурсів стає "квестом на виживання" й навіть всередині країни має виклики.

Станом на 2024–2025 роки радянську авіатехніку продовжують використовувати щонайменше десять країн Європейського Союзу. Серед них Польща зберігає один із найбільших флотів радянських вертольотів типу Мі-8, Мі-17 та Мі-24. Згідно з даними аналітичного огляду для NATO Air Command, польська армія експлуатує понад 240 одиниць таких машин, і частина з них усе ще перебуває у бойовій готовності. Чехія у 2022 році передала Україні кілька бойових вертольотів Мі-24, але зберігає парк транспортних Мі-171Sh та Мі-8, що планує поступово виводити з експлуатації до кінця 2025 року. Словаччина вже розпочала заміну своїх Мі-17 на американські UH-60 Black Hawk, однак частина техніки ще лишається в строю, а частину було передано Україні у вигляді оборонної допомоги.

Дані з відкритих джерел свідчать також про те, що такі країни як Болгарія, Угорщина, Хорватія й надалі зберігають у строю радянську авіатехніку, здебільшого – у транспортному або багатоцільовому сегменті, паралельно реалізуючи програми модернізації й переходу на техніку стандартів НАТО.

Цей перелік має безпосереднє значення для України, адже саме ці держави потенційно можуть передавати не лише саму техніку, а й сумісне з нею озброєння, запчастини та ноу-хау з модернізації. Уже зараз деякі з них активно підтримують українську армію. Більше того, технічні фахівці з цих країн мають досвід експлуатації радянських платформ у рамках НАТО, а отже – володіють експертизою, яку можна застосувати й в українських умовах.

Таким чином, радянська авіатехніка в Європейському Союзі поступово втрачає бойову актуальність, але поки цей процес триває, вона залишається важливим елементом як у системах національної оборони окремих країн, так і в контексті підтримки України. Для Збройних сил України кожна одиниця техніки, кожен гелікоптер чи запчастина до нього – це не лише тактичний ресурс, а й фактор оперативної спроможності на фронті. І поки триває війна, "останній резерв" Європи у вигляді радянських Мі-8, Мі-17, Мі-24 чи Ан-26 ще може виконати свою роль – не лише у небі України, а й як маркер трансформації оборонної політики всередині ЄС.

Нагадаємо

Експерти зазначають, що наразі серед ключових завдань галузі авіації – процеси імпортозаміщення, розвиток власного виробництва та поступовий перехід на західні технології. Паралельно триває модернізація озброєння та інтеграція західних систем управління, зв’язку й захисту, що критично важливо для безпеки екіпажів і ефективності бойових операцій. Серед основних викликів фахівці також називають затягування законодавчих змін, відсутність системних податкових стимулів і недосконалість механізмів імпортозаміщення. Галузі бракує не лише фінансування, а й гнучких правових інструментів, які дозволили б оперативно реагувати на виклики. Критично необхідно створити цілісну законодавчу інфраструктуру, яка забезпечить стабільну підтримку та сталий розвиток української авіації.