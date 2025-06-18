Суд в Киеве требует активизировать расследование дела против главного юриста НБУ Зими

Печерский районный суд Киева вынес два постановления, которыми обязал следователей столичной полиции активизировать досудебное расследование по делу против директора юридического департамента Национального банка Украины Александра Зимы. Речь идет об уголовном производстве по вероятному злоупотреблению служебным положением, повлекшему тяжкие последствия, открытом еще в конце 2023 года, пишет УНН.

Суть дела Зимы

Еще в конце 2023 года Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по ч. 2 ст. 364 УКУ — злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия. Основанием стало вмешательство Зимы, который одновременно является председателем административного совета Фонда гарантирования вкладов физических лиц, в судебные процессы путем направления письма от имени Национального банка Украины в Фонд с "рекомендацией" отозвать иски, поданные против Нацбанка. Стоит отметить, что главный юрист регулятора просил отозвать иски банка "Конкорд", поданные еще до старта процесса его ликвидации. Истец в суде планировал оспорить штрафы на сумму почти 63,5 миллиона гривен, наложенные регулятором.

Фонд рекомендацию-указание выполнил, чем, по словам совладелицы банка Алены Соседки, лишил акционеров банка их конституционного права на справедливый суд.

Позже расследование уголовного производства передали Печерскому управлению полиции в городе Киев, следователи которого признали совладелиц "Конкорда" Елену и Юлию Соседок потерпевшими. По мнению юристов, таким образом следствие подтвердило, что действия Александра Зимы нанесли реальный существенный ущерб акционерам банка.

В полиции в ответ на запрос УНН сообщили, что в ходе расследования планируют допросить главного юриста Нацбанка, после чего рассмотреть возможность обращения в суд относительно его отстранения от должности.

Дело без движения

С тех пор расследование дела Зимы было очевидно поставлено на паузу. Ведь как еще объяснить тот факт, что должностному лицу до сих пор не вручено подозрение и он не был допрошен?

Темпы расследования уголовного производства против чиновника Нацбанка не устраивают даже Печерскую окружную прокуратуру города Киева. "Процессуальным руководителем направлены указания в Печерское УП ГУНП в г. Киеве с целью активизации досудебного расследования", - сообщили в ведомстве в ответ на запрос УНН.

Однако даже после указаний процессуального руководителя по активизации расследования дела Александра Зимы особых сдвигов в этом производстве не произошло.

Поэтому к делу был вынужден подключиться Печерский районный суд Киева, который в мае этого года вынес два постановления и обязал следователей полиции активизировать расследование уголовного производства против Зимы.

Мнение юристов

По мнению ряда экспертов, ситуация с делом Зимы — типичный пример затягивания расследования должностного преступления чиновника. Экс-судья Александр Ситников отметил, что подобное затягивание - характерная черта расследований должностных преступлений.

"Служебные преступления, честно говоря, очень часто затягивают", - отметил Ситников в комментарии УНН.

Схожего мнения и коллега Ситникова "по цеху" - президент Всеукраинской ассоциации судей в отставке Денис Невьядомский. По его мнению, в этом деле можно говорить не просто о затягивании, а о полном отсутствии следствия.

"Безусловно, дело не расследуется, а отсутствие подозрения позволяет следователю держать это дело без движения бесконечно, поскольку процессуальные сроки во время войны по делам, в которых не вручено подозрение, останавливаются до окончания военного положения", - отметил он в комментарии УНН.

В свою очередь основатель юридической компании "Касьяненко и партнеры" Дмитрий Касьяненко напомнил, что бездействие в расследовании уголовного производства противоречит нормам Уголовно-процессуального кодекса Украины. Юрист также считает, что следователи могут намеренно затягивать расследование дела главного юриста НБУ.

"Возникают обоснованные подозрения в умышленном затягивании расследования. Согласно действующей редакции ст. 219 УПК Украины, срок досудебного расследования исчисляется не с момента внесения сведений в ЕРДР, а со дня уведомления лицу о подозрении. Однако это не освобождает следователя от обязанности принимать необходимые меры для установления обстоятельств совершения преступления. Бездействие в таком производстве прямо противоречит ст. 28 УПК Украины, которая гарантирует право на разумный срок уголовного производства", - отметил юрист.

Так что ситуация вокруг дела Зимы – это очередной тест на состоятельность правоохранительной системы реагировать на должностные преступления высокопоставленных чиновников.