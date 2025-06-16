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Меган Маркл показала нежное видео с принцем Гарри и детьми ко Дню отца

Киев • УНН

 • 5360 просмотра

Меган Маркл поделилась милыми домашними видео, где принц Гарри играет с Арчи и Лилибет в Монтесито. Герцогиня назвала его "Лучшим папой в мире".

Меган Маркл показала нежное видео с принцем Гарри и детьми ко Дню отца

Жена принца Гарри Меган Маркл поделилась трогательными домашними видео, на которых герцог играет с детьми, в честь предстоящего Дня отца. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Page Six.

Детали

В своем Instagram Меган опубликовала видео, где 39-летний принц Гарри играет с 4-летним сыном Арчи и 3-летней дочерью Лилибет в их доме в Монтесито (Калифорния).

"Лучший папа в мире", – подписала видео герцогиня Сассекская.

Гарри – невероятно преданный отец. Он всегда находит время для детей, независимо от занятости. Это так красиво видеть, как они вместе проводят время. Они создали настоящую семейную идиллию в Калифорнии

– рассказал источник, близкий к паре.

Напомним

Меган Маркл и принц Гарри переехали в США в 2020 году после выхода из королевской семьи.

В прошлом году Меган и Гарри выпустили документальный сериал о своей жизни для Netflix.

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В апреле семья посетила Нигерию по приглашению местных благотворителей.

В мае Меган Маркл и принц Гарри запустили благотворительный фонд Archewell Foundation.

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Андрей Кулик

Андрей Кулик

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Принц Гарри, герцог Сассекский
Калифорния
Нигерия
Netflix
Меган, герцогиня Сассекская
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