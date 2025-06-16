Меган Маркл показала ніжне відео з принцом Гаррі та дітьми до Дня батька

Дружина принца Гаррі Меган Маркл поділилася зворушливими домашніми відео, на яких герцог грає з дітьми, на честь майбутнього Дня батька. Про це повідомляє УНН з посиланням на Page Six.

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У своєму Instagram Меган опублікувала відео, де 39-річний принц Гаррі грає з 4-річним сином Арчі та 3-річною донькою Лілібет у їхньому будинку в Монтесіто (Каліфорнія).

"Найкращий тато у світі", – підписала відео герцогиня Сассекська.

Гаррі – неймовірно відданий батько. Він завжди знаходить час для дітей, незалежно від зайнятості. Це так гарно бачити, як вони разом проводять час. Вони створили справжню родинну ідилію в Каліфорнії – розповіла джерело, близьке до пари.

Нагадаємо

Меган Маркл та принц Гаррі переїхали до США у 2020 році після виходу з королівської родини.

Минулого року Меган і Гаррі випустили документальний серіал про своє життя для Netflix.

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У квітні сім'я відвідала Нігерію на запрошення місцевих благодійників.

У травні Меган Маркл та принц Гаррі запустили благодійний фонд Archewell Foundation.

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