Меган Маркл показала ніжне відео з принцом Гаррі та дітьми до Дня батька
Київ • УНН
Меган Маркл поділилася милими домашніми відео, де принц Гаррі грає з Арчі та Лілібет у Монтесіто. Герцогиня назвала його "Найкращим татом у світі".
Дружина принца Гаррі Меган Маркл поділилася зворушливими домашніми відео, на яких герцог грає з дітьми, на честь майбутнього Дня батька. Про це повідомляє УНН з посиланням на Page Six.
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У своєму Instagram Меган опублікувала відео, де 39-річний принц Гаррі грає з 4-річним сином Арчі та 3-річною донькою Лілібет у їхньому будинку в Монтесіто (Каліфорнія).
"Найкращий тато у світі", – підписала відео герцогиня Сассекська.
Гаррі – неймовірно відданий батько. Він завжди знаходить час для дітей, незалежно від зайнятості. Це так гарно бачити, як вони разом проводять час. Вони створили справжню родинну ідилію в Каліфорнії
Нагадаємо
Меган Маркл та принц Гаррі переїхали до США у 2020 році після виходу з королівської родини.
Минулого року Меган і Гаррі випустили документальний серіал про своє життя для Netflix.
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