В Минэнерго прокомментировали возможность отключений света летом
Киев • УНН
Энергосистема Украины сбалансирована даже при пиковых нагрузках, заявляют в Минэнерго. Отключения возможны исключительно в случае ударов по энергетической инфраструктуре, ремонтные работы продолжаются по графикам.
В Украине энергосистема сбалансирована даже в пиковые нагрузки благодаря работе энергетиков. Отключения света возможны только в случае ударов по энергетической инфраструктуре. Об этом журналисту УНН сообщила спикер Минэнерго Елена Шаповал.
Благодаря работе энергетиков - система сбалансирована даже в пиковые нагрузки. Все зависит от обстрелов
Она также отметила, что ремонтные работы продолжаются согласно согласованным графикам.
Единственное возможное применение отключений - в случае ударов по энергетической инфраструктуре
Контекст
Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что летом возможно отключение электроэнергии из-за того, что система не выдерживает пиковой нагрузки. Речь идет о предприятиях и офисах. Отключения жилых домов будут происходить в последнюю очередь. Однако он отметил, что прямого блэкаута не будет.
Дополнение
13 июня первый заместитель министра энергетики Юрий Шейко сообщал, что в Украине, несмотря на летнее повышение температуры и рост нагрузки на сеть, ситуация в украинской энергосистеме остается стабильной. Все необходимые балансовые расчеты были сделаны с учетом опыта прошлого года.
И.о. главы правления НЭК "Укрэнерго" Алексей Брехт заявлял, что в случае отсутствия массированных вражеских ударов по объектам энергетики - Украина без значительных проблем пройдет летний и осенний периоды и будет готова к зиме.