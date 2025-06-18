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В Минэнерго прокомментировали возможность отключений света летом

Киев • УНН

 • 14181 просмотра

Энергосистема Украины сбалансирована даже при пиковых нагрузках, заявляют в Минэнерго. Отключения возможны исключительно в случае ударов по энергетической инфраструктуре, ремонтные работы продолжаются по графикам.

В Минэнерго прокомментировали возможность отключений света летом

В Украине энергосистема сбалансирована даже в пиковые нагрузки благодаря работе энергетиков. Отключения света возможны только в случае ударов по энергетической инфраструктуре. Об этом журналисту УНН сообщила спикер Минэнерго Елена Шаповал.

Благодаря работе энергетиков - система сбалансирована даже в пиковые нагрузки. Все зависит от обстрелов

- сказала Шаповал.

Она также отметила, что ремонтные работы продолжаются согласно согласованным графикам.

Единственное возможное применение отключений - в случае ударов по энергетической инфраструктуре

- подчеркнула Шаповал.

Контекст

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что летом возможно отключение электроэнергии из-за того, что система не выдерживает пиковой нагрузки. Речь идет о предприятиях и офисах. Отключения жилых домов будут происходить в последнюю очередь. Однако он отметил, что прямого блэкаута не будет.

Дополнение

13 июня первый заместитель министра энергетики Юрий Шейко сообщал, что в Украине, несмотря на летнее повышение температуры и рост нагрузки на сеть, ситуация в украинской энергосистеме остается стабильной. Все необходимые балансовые расчеты были сделаны с учетом опыта прошлого года.

И.о. главы правления НЭК "Укрэнерго" Алексей Брехт заявлял, что в случае отсутствия массированных вражеских ударов по объектам энергетики - Украина без значительных проблем пройдет летний и осенний периоды и будет готова к зиме. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политика
Министерство энергетики Украины
Укрэнерго
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