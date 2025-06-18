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В Міненерго прокоментували можливість відключень світла влітку

Київ • УНН

 • 20906 перегляди

Енергосистема України збалансована навіть при пікових навантаженнях, заявляють в Міненерго. Відключення можливі виключно у разі ударів по енергетичній інфраструктурі, ремонтні роботи тривають за графіками.

В Міненерго прокоментували можливість відключень світла влітку

В Україні енергосистема  збалансована навіть у пікові навантаження завдяки роботі енергетиків. Відключення світла можливі лише у разі ударів по енергетичній інфраструктурі. Про це журналісту УНН повідомила речниця Міненерго Олена Шаповал.

Завдяки роботі енергетиків - система збалансована навіть у пікові навантаження. Все залежить від обстрілів

- сказала Шаповал.

Вона також зазначила, що ремонтні роботи тривають згідно з погодженими графіками.

Єдине можливе застосування відключень - у разі ударів по енергетичній інфраструктурі

- наголосила Шаповал.

Контекст

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що влітку можливе відключення електроенергії через те, що система не витримує пікового навантаження. Йдеться про підприємства та офіси. Відключення житлових будинків відбуватиметься в останню чергу. Проте він зазначив, що прям блекауту не буде.

Доповнення

13 червня перший заступник міністра енергетики Юрій Шейко повідомляв, що в Україні, не зважаючи на літнє підвищення температури та зростання навантаження на мережу, ситуація в українській енергосистемі залишається стабільною. Всі необхідні балансові розрахунки було зроблено з урахуванням досвіду минулого року.

Т.в.о. голови правління НЕК "Укренерго" Олексій Брехт заявляв, що у разі відсутності масованих ворожих ударів по об'єктах енергетики - Україна без значних проблем пройде літній та осінній періоди і буде готова до зими. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Політика
Міністерство енергетики України
Укренерго
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