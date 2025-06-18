Топ-20 найзавидніших холостяків України: хто потрапив до списку?
Киев • УНН
У списку найзавидніших холостяків України – політики, військові, підприємці, спортсмени та інші відомі особистості. Усі вони досягли успіху та мають вплив у суспільстві.
Они двигают страну вперед и привлекают харизмой, решительностью, умом и влиянием на современный мир. УНН собрал Топ-20 самых завидных холостяков Украины – мужчин, которые звучат в медиа, экспертных сообществах, общественном пространстве и, безусловно, в сердцах многих украинок. Это те, кто формирует тренды, принимает важные решения, создает новые смыслы, а одновременно – официально свободен. В списке – политическая элита, военные, лидеры мнений, предприниматели, спортсмены, айтишники и публичные герои, которые меняют Украину каждый день.
Детали
Они разные по профессиям, мировоззрениям и жизненным историям, однако имеют кое-что общее – отсутствие обручального кольца на пальце и вес в обществе. Итак, знакомьтесь, самые респектабельные холостяки Украины:
- Андрей Ермак – Глава Офиса Президента Украины. Не был женат, детей не имеет.
- Тарас Герега – вице-президент ОО "Эпицентр детям". Не был женат, детей не имеет.
- Руслан Кравченко – новый Генеральный Прокурор Украины. Разведен, детей не имеет.
- Жан Беленюк – народный депутат "Слуги народа", олимпийский чемпион по греко-римской борьбе. Не был женат, детей не имеет.
- Тарас Цымбалюк – украинский актер. Разведен, детей не имеет.
- Тарас Чмут – военный аналитик, сержант резерва морской пехоты ВМСУ, волонтер и глава фонда "Повернись живим". Не был женат, детей не имеет.
- Александр Терен – украинский военный, писатель. Не был женат, детей не имеет.
- Иван Косюк – соучредитель компании "Велп Украина". Не был женат, детей не имеет.
- Дмитрий Комаров – журналист, тревел-ведущий. Разведен, детей не имеет.
- Святослав Юраш – самый молодой народный депутат ВР IX созыва, общественный деятель. Разведен, имеет ребенка.
- Мустафа Найем – журналист, общественный деятель и чиновник. Не был женат, имеет ребенка.
- Евгений Третьяков – аграрный предприниматель, общественный деятель. Не был женат, детей не имеет.
- Антон Птушкин – блогер, телеведущий. Не был женат, детей не имеет.
- Александр Ярославский – бизнесмен из группы DCH, владелец стартапов в сфере IT и девелопмента. Разведен, имеет 5 детей.
- Дмитрий Борисов – ресторатор, бизнес-коуч. Разведен, имеет 7 детей.
- Андрей Бедняков – украинский телеведущий, актер, шоумен. Разведен, имеет 2 детей.
- Николай Тищенко – народный депутат Украины. Разведен, имеет 2 детей.
- Владимир Бражко – украинский футболист, полузащитник сборной Украины. Не был женат, детей не имеет.
- Николай Шапаренко – украинский футболист, полузащитник сборной Украины. Не был женат, детей не имеет.
- Егор Чернев – народный депутат Украины. Не был женат, детей не имеет.
Все они энергичны, амбициозны и двигают страну вперед. Но несмотря на загруженный график, как и каждый из нас, нуждаются в простых человеческих чувствах.
Кто знает, возможно, уже скоро кому-то из этого списка придется изменить свой статус. Но сегодня они – ТОП самых завидных холостяков страны.