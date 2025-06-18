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Топ-20 найзавидніших холостяків України: хто потрапив до списку?
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Топ-20 найзавидніших холостяків України: хто потрапив до списку?

Киев • УНН

 • 9394 просмотра

У списку найзавидніших холостяків України – політики, військові, підприємці, спортсмени та інші відомі особистості. Усі вони досягли успіху та мають вплив у суспільстві.

Топ-20 найзавидніших холостяків України: хто потрапив до списку?

Они двигают страну вперед и привлекают харизмой, решительностью, умом и влиянием на современный мир. УНН собрал Топ-20 самых завидных холостяков Украины – мужчин, которые звучат в медиа, экспертных сообществах, общественном пространстве и, безусловно, в сердцах многих украинок. Это те, кто формирует тренды, принимает важные решения, создает новые смыслы, а одновременно – официально свободен. В списке – политическая элита, военные, лидеры мнений, предприниматели, спортсмены, айтишники и публичные герои, которые меняют Украину каждый день.

Детали

Они разные по профессиям, мировоззрениям и жизненным историям, однако имеют кое-что общее – отсутствие обручального кольца на пальце и вес в обществе. Итак, знакомьтесь, самые респектабельные холостяки Украины:

  1. Андрей Ермак – Глава Офиса Президента Украины. Не был женат, детей не имеет.
    1. Тарас Герега – вице-президент ОО "Эпицентр детям". Не был женат, детей не имеет.
      1. Руслан Кравченко – новый Генеральный Прокурор Украины. Разведен, детей не имеет.
        1. Жан Беленюк – народный депутат "Слуги народа", олимпийский чемпион по греко-римской борьбе. Не был женат, детей не имеет.
          1. Тарас Цымбалюк – украинский актер. Разведен, детей не имеет.
            1. Тарас Чмут – военный аналитик, сержант резерва морской пехоты ВМСУ, волонтер и глава фонда "Повернись живим". Не был женат, детей не имеет.
              1. Александр Терен – украинский военный, писатель. Не был женат, детей не имеет.
                1. Иван Косюк – соучредитель компании "Велп Украина". Не был женат, детей не имеет.
                  1. Дмитрий Комаров – журналист, тревел-ведущий. Разведен, детей не имеет.
                    1. Святослав Юраш – самый молодой народный депутат ВР IX созыва, общественный деятель. Разведен, имеет ребенка.
                      1.  Мустафа Найем – журналист, общественный деятель и чиновник. Не был женат, имеет ребенка.
                        1. Евгений Третьяков – аграрный предприниматель, общественный деятель. Не был женат, детей не имеет.
                          1. Антон Птушкин – блогер, телеведущий. Не был женат, детей не имеет.
                            1. Александр Ярославский – бизнесмен из группы DCH, владелец стартапов в сфере IT и девелопмента. Разведен, имеет 5 детей.
                              1. Дмитрий Борисов – ресторатор, бизнес-коуч. Разведен, имеет 7 детей.
                                1. Андрей Бедняков – украинский телеведущий, актер, шоумен. Разведен, имеет 2 детей.
                                  1. Николай Тищенко – народный депутат Украины. Разведен, имеет 2 детей.
                                    1. Владимир Бражко – украинский футболист, полузащитник сборной Украины. Не был женат, детей не имеет.
                                      1. Николай Шапаренко – украинский футболист, полузащитник сборной Украины. Не был женат, детей не имеет.
                                        1. Егор Чернев – народный депутат Украины. Не был женат, детей не имеет.

                                          Все они энергичны, амбициозны и двигают страну вперед. Но несмотря на загруженный график, как и каждый из нас, нуждаются в простых человеческих чувствах.  

                                          Кто знает, возможно, уже скоро кому-то из этого списка придется изменить свой статус. Но сегодня они – ТОП самых завидных холостяков страны.

                                          Лилия Подоляк

                                          Лилия Подоляк

                                          Общество
                                          Руслан Кравченко
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