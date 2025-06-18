Топ-20 найзавидніших холостяків України: хто потрапив до списку?
Київ • УНН
У списку найзавидніших холостяків України політики, військові, підприємці, спортсмени та інші відомі особистості. Усі вони досягли успіху та мають вплив у суспільстві.
Вони рухають країну вперед і приваблюють харизмою, рішучістю, розумом та впливом на сучасний світ. УНН зібрав Топ-20 найзавидніших холостяків України – чоловіків, які звучать у медіа, експертних спільнотах, громадському просторі та, безумовно, у серцях багатьох українок. Це ті, хто формує тренди, приймає важливі рішення, створює нові сенси, а водночас – офіційно вільний. У списку – політична еліта, військові, лідери думок, підприємці, спортсмени, айтішники та публічні герої, які змінюють Україну щодня.
Деталі
Вони різні за професіями, світоглядами та життєвими історіями, проте мають дещо спільне – відсутність обручки на пальці та вагу у суспільстві. Тож, знайомтесь, найреспектабельніші холостяки України:
- Андрій Єрмак – Голова Офісу Президента України. Не був одружений, дітей не має.
- Тарас Герега – віцепрезидент ГО "Епіцентр дітям". Не був одружений, дітей не має.
- Руслан Кравченко – новий Генеральний Прокурор України. Розлучений, дітей не має.
- Жан Беленюк – народний депутат "Слуги народу", олімпійський чемпіон із греко-римської боротьби. Не був одружений, дітей не має.
- Тарас Цимбалюк – український актор. Розлучений, дітей не має.
- Тарас Чмут – військовий аналітик, сержант резерву морської піхоти ВМСУ, волонтер та голова фонду "Повернись живим". Не був одружений, дітей не має.
- Олександр Терен – український військовий, письменник. Не був одружений, дітей не має.
- Максим Козицький - очільник Львівської обласної військової адміністрації. Нещодавно розлучився з дружиною Оксаною після 20 років шлюбу.
- Дмитро Комаров – журналіст, тревел‑ведучий. Розлучений, дітей не має.
- Святослав Юраш – наймолодший народний депутат ВР IX скликання, громадський діяч. Розлучений, має дитину.
- Мустафа Найєм – журналіст, громадський діяч та посадовець. Не був одружений, має дитину.
- Євген Третяков – аграрний підприємець, громадський діяч. Не був одружений, дітей не має.
- Антон Птушкін – блогер, телеведучий. Не був одружений, дітей не має.
- Олександр Ярославський – бізнесмен із групи DCH, власник стартапів у сфері IT та девелопменту. Розлучений, має 5 дітей.
- Дмитро Борисов – ресторатор, бізнес-коуч. Розлучений, має 7 дітей.
- Андрій Бєдняков – український телеведучий, актор, шоумен. Розлучений, має 2 дітей.
- Микола Тищенко – народний депутат України. Розлучений, має 2 дітей.
- Володимир Бражко – український футболіст, півзахисник збірної України. Не був одружений, дітей не має.
- Микола Шапаренко – український футболіст, півзахисник збірної України. Не був одружений, дітей не має.
- Єгор Чернєв – народний депутат України. Не був одружений, дітей не має.
Усі вони енергійні, амбітні та рухають країну вперед. Але попри завантажений графік, як і кожен з нас, потребують простих людських почуттів.
Хто знає, можливо, вже незабаром декому з цього списку доведеться змінити свій статус. Але сьогодні вони – ТОП найзавидніших холостяків країни.