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Топ-20 найзавидніших холостяків України: хто потрапив до списку?

Київ • УНН

 • 12123 перегляди

У списку найзавидніших холостяків України політики, військові, підприємці, спортсмени та інші відомі особистості. Усі вони досягли успіху та мають вплив у суспільстві.

Топ-20 найзавидніших холостяків України: хто потрапив до списку?

Вони рухають країну вперед і приваблюють харизмою, рішучістю, розумом та впливом на сучасний світ. УНН зібрав Топ-20 найзавидніших холостяків України – чоловіків, які звучать у медіа, експертних спільнотах, громадському просторі та, безумовно, у серцях багатьох українок. Це ті, хто формує тренди, приймає важливі рішення, створює нові сенси, а водночас – офіційно вільний. У списку – політична еліта, військові, лідери думок, підприємці, спортсмени, айтішники та публічні герої, які змінюють Україну щодня.

Деталі

Вони різні за професіями, світоглядами та життєвими історіями, проте мають дещо спільне – відсутність обручки на пальці та вагу у суспільстві. Тож, знайомтесь, найреспектабельніші холостяки України:

  1. Андрій Єрмак – Голова Офісу Президента України. Не був одружений, дітей не має.
    1. Тарас Герега – віцепрезидент ГО "Епіцентр дітям". Не був одружений, дітей не має.
      1. Руслан Кравченко – новий Генеральний Прокурор України. Розлучений, дітей не має.
        1. Жан Беленюк – народний депутат "Слуги народу", олімпійський чемпіон із греко-римської боротьби. Не був одружений, дітей не має.
          1. Тарас Цимбалюк – український актор. Розлучений, дітей не має.
            1. Тарас Чмут – військовий аналітик, сержант резерву морської піхоти ВМСУ, волонтер та голова фонду "Повернись живим". Не був одружений, дітей не має.
              1. Олександр Терен – український військовий, письменник. Не був одружений, дітей не має.
                1. Максим Козицький - очільник Львівської обласної військової адміністрації. Нещодавно розлучився з дружиною Оксаною після 20 років шлюбу.
                  1. Дмитро Комаров – журналіст, тревел‑ведучий. Розлучений, дітей не має.
                    1. Святослав Юраш – наймолодший народний депутат ВР IX скликання, громадський діяч. Розлучений, має дитину.
                      1.  Мустафа Найєм – журналіст, громадський діяч та посадовець. Не був одружений, має дитину.
                        1. Євген Третяков – аграрний підприємець, громадський діяч. Не був одружений, дітей не має.
                          1. Антон Птушкін – блогер, телеведучий. Не був одружений, дітей не має.
                            1. Олександр Ярославський – бізнесмен із групи DCH, власник стартапів у сфері IT та девелопменту. Розлучений, має 5 дітей.
                              1. Дмитро Борисов – ресторатор, бізнес-коуч. Розлучений, має 7 дітей.
                                1. Андрій Бєдняков – український телеведучий, актор, шоумен. Розлучений, має 2 дітей.
                                  1. Микола Тищенко – народний депутат України. Розлучений, має 2 дітей.
                                    1. Володимир Бражко – український футболіст, півзахисник збірної України. Не був одружений, дітей не має.
                                      1. Микола Шапаренко – український футболіст, півзахисник збірної України. Не був одружений, дітей не має.
                                        1. Єгор Чернєв – народний депутат України. Не був одружений, дітей не має.

                                          Усі вони енергійні, амбітні та рухають країну вперед. Але попри завантажений графік, як і кожен з нас, потребують простих людських почуттів.  

                                          Хто знає, можливо, вже незабаром декому з цього списку доведеться змінити свій статус. Але сьогодні вони – ТОП найзавидніших холостяків країни.

                                          Лілія Подоляк

                                          Лілія Подоляк

                                          Суспільство
                                          Руслан Кравченко
                                          Мустафа Найєм
                                          Андрій Єрмак
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                                          Brent Oil
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