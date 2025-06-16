В Украине сделали Лабубу из цветов за 250 тысяч гривен

Украинский блогер и владелица флористического бизнеса Настя Скальницкая (известная как Настя Талпа) создала цветочную композицию Лабубу для блогера Стаси Макеевой стоимостью около 250 тысяч гривен, пишет УНН.

Украинский блогер Настя Скальницкая (Настя Талпа), у которой есть флористический бизнес и периодически рекламирует на своей странице курсы по флористике, сделала для блогера-миллионника Стаси Макеевой Лабубу из живых цветов.

Для этой композиции стоимостью около 250 тысяч гривен понадобилось 3000 роз.

Я просто в шоке от подарка. Я реально такого не ожидала. Такого лабуба в Украине точно никто не делал. Это что-то невероятное – три тысячи роз. И высотой он два с половиной метра. Просто не могу поверить своим глазам