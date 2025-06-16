В Украине сделали Лабубу из цветов за 250 тысяч гривен
Киев • УНН
Украинский блогер Настя Скальницкая создала для Стаси Макеевой цветочную композицию из 3000 роз. Стоимость инсталляции составила около 250 тысяч гривен.
Украинский блогер и владелица флористического бизнеса Настя Скальницкая (известная как Настя Талпа) создала цветочную композицию Лабубу для блогера Стаси Макеевой стоимостью около 250 тысяч гривен, пишет УНН.
Детали
Украинский блогер Настя Скальницкая (Настя Талпа), у которой есть флористический бизнес и периодически рекламирует на своей странице курсы по флористике, сделала для блогера-миллионника Стаси Макеевой Лабубу из живых цветов.
Для этой композиции стоимостью около 250 тысяч гривен понадобилось 3000 роз.
Я просто в шоке от подарка. Я реально такого не ожидала. Такого лабуба в Украине точно никто не делал. Это что-то невероятное – три тысячи роз. И высотой он два с половиной метра. Просто не могу поверить своим глазам
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