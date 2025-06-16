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В Україні зробили Лабубу з квітів за 250 тисяч гривень

Київ • УНН

 • 1886 перегляди

Українська блогерка Настя Скальницька створила для Стасі Макєєвої квіткову композицію з 3000 троянд. Вартість інсталяції становила близько 250 тисяч гривень.

В Україні зробили Лабубу з квітів за 250 тисяч гривень

Українська блогерка й власниця флористичного бізнесу Настя Скальницька (відома як Настя Талпа) створила квіткову композицію Лабубу для блогерки Стасі Макєєвої вартістю близько 250 тисяч гривень, пише УНН.

Деталі

Українська блогерка Настя Скальницька (Настя Талпа), яка має флористичний бізнес та періодично рекламує на своїй сторінці курси з флористики, зробила для блогерки-мільйонниці Стасі Макєєвої Лабубу з живих квітів.

Для цієї композиції вартістю близько 250 тисяч гривень знадобилося 3000 троянд.

Я просто в шоці від подарунка. Я реально такого не очікувала. Такого лабуба в Україні точно ніхто не робив. Це щось неймовірне – три тисячі троянд. І висотою він два з половиною метри. Просто не можу повірити своїм очам 

- написала Стася на своїй сторінці в Instagram.

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Альона Уткіна

Альона Уткіна

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