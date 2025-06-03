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Labubu: чому іграшки стали новим трендом серед дітей та дорослих

Київ • УНН

 • 21813 перегляди

Labubu – нові ельфоподібні іграшки, створені у 2015 році Kasing Lung, стали популярним трендом. У 2024 році Labubu принесла $419 млн і зростання на 726%.

Labubu: чому іграшки стали новим трендом серед дітей та дорослих

Labubu — ельфоподібні милі та дещо зловісні іграшки, які стали новим трендом. Їх створив гонконгський художник Kasing Lung ще у 2015 році. Вони популярні через свої унікальні риси - великі очі, пухнасте тіло, гострі зуби та вуха зайця. Дорослі використовують їх як спосіб самовираження, пише журналістка УНН

Іграшка належить до колекції "The Monsters", яка включає також таких персонажів Pato, Spooky, Mokoko, Zimomo таTycoco. 

Labubu вперше була представлена у 2015 році, а глобальний тренд на них почався через 4 роки завдяки співпраці з китайською компанією Pop Mart.

Labubu швидко отримали популярність серед знаменитостей, блогерів та колекціонерів по всьому світу. Після того, як учасницю гурту BLACKPINK Лізу була помітили з брелоком Лабубу на сумці, іграшки почали купувати та поширювати в соціальних мережах. Азарту купувати їх додає упаковка-сюрприз "blind boxes". 

У чому особливість та привабливість Лабубу 

Ці іграшки про естетику "милого-потворного" (ugly-cute). 

Лабубу ідеально характеризує "дивне, але миле", через що вписується в цей тренд, одночасно викликаючи і цікавість, і розчулення. Цей стиль особливо популярний серед молоді, яка хоче самовираження.

Хто зі знаменитостей захоплюється Labubu

Ліза Блекпінк

Реперка та співачка Ліза - одна з перших знаменитостей, яка продемонструвала свою пристрасть до Labubu.

Ріанна (Rihanna)

Співачку Ріанну також помічали з Labubu-брелоком на сумці, що сприяло популяризації іграшок серед її шанувальників.

Сімона Байлз

(Simone Biles)Олімпійська чемпіонка Сімона Байлз також ділилася фотографіями власних Labubu, які одягнені в стилі Guccі.

Джинетт  Оу (Jeanette Aw)

Актриса з Сінгапуру Джинетт Оу активно демонструє свою колекцію Labubu в своєму Instagram, ділиться новими придбаннями та враженнями.

Фото: Instagram / @jeanetteaw
Фото: Instagram / @jeanetteaw

Є ще чимало знаменитостей, які захоплюються іграшками, серед них - співачка Дуа Ліпа, сінгапурська блогерка Джеймі Чуа, таїландська актриса та модель Арія Альберта Хартгейт, інша учасниця BLACKPINK Розі, модний блогер Адріель Чіун та інші. 

Популярні колекції Labubu

  • Exciting Macaron: перша серія брелоків Labubu, випущена у жовтні 2023 року.
    • Fall in Wild: осіння колекція з тематичними персонажами.
      • Big into Energy: енергетична серія з яскравими кольорами.
        • Have a Seat: серія з сімома фігурками, що зображують Labubu в різних позах.
          • One Piece x The Monsters: спільна серія з персонажами з аніме One Piece.

            За даними іноземних ЗМІ, у 2024 році Popmart заробила $1,8 млрд, з яких 40% — за кордоном. Лабубу принесла $419 млн і зростання на 726% за рік, що підтверджує успішність китайського маркетингового підходу.  

            Яна Соколівська

            Яна Соколівська

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