Labubu: почему игрушки стали новым трендом среди детей и взрослых
Киев • УНН
Labubu – новые эльфоподобные игрушки, созданные в 2015 году Kasing Lung, стали популярным трендом. В 2024 году Labubu принесла $419 млн и рост на 726%.
Labubu — эльфоподобные милые и несколько зловещие игрушки, которые стали новым трендом. Их создал гонконгский художник Kasing Lung еще в 2015 году. Они популярны из-за своих уникальных черт - большие глаза, пушистое тело, острые зубы и уши зайца. Взрослые используют их как способ самовыражения, пишет журналистка УНН.
Игрушка принадлежит к коллекции "The Monsters", которая включает также таких персонажей Pato, Spooky, Mokoko, Zimomo и Tycoco.
Labubu впервые была представлена в 2015 году, а глобальный тренд на них начался через 4 года благодаря сотрудничеству с китайской компанией Pop Mart.
Labubu быстро получили популярность среди знаменитостей, блогеров и коллекционеров по всему миру. После того, как участницу группы BLACKPINK Лизу заметили с брелоком Лабубу на сумке, игрушки начали покупать и распространять в социальных сетях. Азарта покупать их добавляет упаковка-сюрприз "blind boxes".
В чем особенность и привлекательность Лабубу
Эти игрушки про эстетику "милого-уродливого" (ugly-cute).
Лабубу идеально характеризует "странное, но милое", из-за чего вписывается в этот тренд, одновременно вызывая и интерес, и умиление. Этот стиль особенно популярен среди молодежи, которая хочет самовыражения.
Кто из знаменитостей увлекается Labubu
Лиза Блэкпинк
Реперша и певица Лиза - одна из первых знаменитостей, которая продемонстрировала свою страсть к Labubu.
Рианна (Rihanna)
Певицу Рианну также замечали с Labubu-брелоком на сумке, что способствовало популяризации игрушек среди ее поклонников.
Симона Байлз
(Simone Biles)Олимпийская чемпионка Симона Байлз также делилась фотографиями собственных Labubu, которые одеты в стиле Guccі.
Джинетт Оу (Jeanette Aw)
Актриса из Сингапура Джинетт Оу активно демонстрирует свою коллекцию Labubu в своем Instagram, делится новыми приобретениями и впечатлениями.
Есть еще немало знаменитостей, которые увлекаются игрушками, среди них - певица Дуа Липа, сингапурская блогерша Джейми Чуа, таиландская актриса и модель Ария Альберта Хартгейт, другая участница BLACKPINK Рози, модный блогер Адриэль Чиун и другие.
Популярные коллекции Labubu
- Exciting Macaron: первая серия брелоков Labubu, выпущенная в октябре 2023 года.
- Fall in Wild: осенняя коллекция с тематическими персонажами.
- Big into Energy: энергетическая серия с яркими цветами.
- Have a Seat: серия с семью фигурками, изображающими Labubu в разных позах.
- One Piece x The Monsters: совместная серия с персонажами из аниме One Piece.
По данным иностранных СМИ, в 2024 году Popmart заработала $1,8 млрд, из которых 40% — за границей. Лабубу принесла $419 млн и рост на 726% за год, что подтверждает успешность китайского маркетингового подхода.