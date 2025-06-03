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Labubu: почему игрушки стали новым трендом среди детей и взрослых

Киев • УНН

 • 7054 просмотра

Labubu – новые эльфоподобные игрушки, созданные в 2015 году Kasing Lung, стали популярным трендом. В 2024 году Labubu принесла $419 млн и рост на 726%.

Labubu: почему игрушки стали новым трендом среди детей и взрослых

Labubu — эльфоподобные милые и несколько зловещие игрушки, которые стали новым трендом. Их создал гонконгский художник Kasing Lung еще в 2015 году. Они популярны из-за своих уникальных черт - большие глаза, пушистое тело, острые зубы и уши зайца. Взрослые используют их как способ самовыражения, пишет журналистка УНН

Игрушка принадлежит к коллекции "The Monsters", которая включает также таких персонажей Pato, Spooky, Mokoko, Zimomo и Tycoco. 

Labubu впервые была представлена в 2015 году, а глобальный тренд на них начался через 4 года благодаря сотрудничеству с китайской компанией Pop Mart.

Labubu быстро получили популярность среди знаменитостей, блогеров и коллекционеров по всему миру. После того, как участницу группы BLACKPINK Лизу заметили с брелоком Лабубу на сумке, игрушки начали покупать и распространять в социальных сетях. Азарта покупать их добавляет упаковка-сюрприз "blind boxes". 

В чем особенность и привлекательность Лабубу 

Эти игрушки про эстетику "милого-уродливого" (ugly-cute). 

Лабубу идеально характеризует "странное, но милое", из-за чего вписывается в этот тренд, одновременно вызывая и интерес, и умиление. Этот стиль особенно популярен среди молодежи, которая хочет самовыражения.

Кто из знаменитостей увлекается Labubu

Лиза Блэкпинк

Реперша и певица Лиза - одна из первых знаменитостей, которая продемонстрировала свою страсть к Labubu.

Рианна (Rihanna)

Певицу Рианну также замечали с Labubu-брелоком на сумке, что способствовало популяризации игрушек среди ее поклонников.

Симона Байлз

(Simone Biles)Олимпийская чемпионка Симона Байлз также делилась фотографиями собственных Labubu, которые одеты в стиле Guccі.

Джинетт  Оу (Jeanette Aw)

Актриса из Сингапура Джинетт Оу активно демонстрирует свою коллекцию Labubu в своем Instagram, делится новыми приобретениями и впечатлениями.

Фото: Instagram / @jeanetteaw)
Фото: Instagram / @jeanetteaw)

Есть еще немало знаменитостей, которые увлекаются игрушками, среди них - певица Дуа Липа, сингапурская блогерша Джейми Чуа, таиландская актриса и модель Ария Альберта Хартгейт, другая участница BLACKPINK Рози, модный блогер Адриэль Чиун и другие. 

Популярные коллекции Labubu

  • Exciting Macaron: первая серия брелоков Labubu, выпущенная в октябре 2023 года.
    • Fall in Wild: осенняя коллекция с тематическими персонажами.
      • Big into Energy: энергетическая серия с яркими цветами.
        • Have a Seat: серия с семью фигурками, изображающими Labubu в разных позах.
          • One Piece x The Monsters: совместная серия с персонажами из аниме One Piece.

            По данным иностранных СМИ, в 2024 году Popmart заработала $1,8 млрд, из которых 40% — за границей. Лабубу принесла $419 млн и рост на 726% за год, что подтверждает успешность китайского маркетингового подхода.  

            Яна Соколовская

            Яна Соколовская

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