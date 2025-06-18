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ГУР ликвидировал коллаборанта Михаила Грицая в Бердянске, который пытал украинских пленных и присваивал государственное имущество

Киев • УНН

 • 218 просмотра

В Бердянске ликвидирован Михаил Грицай, коллаборант и пособник оккупантов. Он участвовал в пытках украинских военнопленных и присваивал государственное имущество.

ГУР ликвидировал коллаборанта Михаила Грицая в Бердянске, который пытал украинских пленных и присваивал государственное имущество

Сегодня, 18 июня, во временно оккупированном Бердянске в результате спецоперации ГУР МО был ликвидирован Михаил Грицай - т.н. "заместитель городского головы по вопросам инфраструктуры, ЖКХ, топливно-энергетического комплекса" оккупационной администрации. Об этом пишет УНН со ссылкой на источники.

Детали

Как сообщает источник в Главном управлении разведки, Грицай был застрелен в самом Бердянске с помощью пистолета ПМ с глушителем.

Сообщается, что ликвидированный коллаборант, уроженец Полтавщины, активно участвовал в общественно-политической жизни Украины до того, как перешел на сторону оккупанта. В частности, Грицай неоднократно баллотировался в народные депутаты, был помощником народного депутата, в последнее время возглавлял Бердянскую городскую организацию партии "Социалистическая Украина".

Сотрудничая с российской оккупационной администрацией, коллаборант организовывал репрессии против местного населения, устраивал застенки для украинских военнопленных. Кроме того, занимался присвоением коммунальной и государственной собственности, расположенной на территории оккупированного г. Бердянск.

Подобных целей - коллаборантов, приспешников врага, - на временно оккупированных территориях Украины у нас еще достаточно. Обязательно придем к каждому и прекратим их преступную деятельность любым способом: с глушителем и без, тихо и громко, но всегда - эффективно

- отметил собеседник в ГУР МО.

Напомним

На Днепропетровщине депутат областного совета организовала фиктивное прохождение службы в рядах ВСУ, чтобы усилить собственный политический имидж. Она не посещала учений, но получила воинское звание и более 200 тысяч гривен из бюджета.

Павел Башинский

Павел Башинский

Криминал и ЧП
Полтавская область
Днепропетровская область
Бердянск
Tesla
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