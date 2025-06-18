ГУР ліквідував колаборанта Михайла Грицая у Бердянську, який катував українських полонених та привласнював державне майно
Київ • УНН
У Бердянську ліквідовано Михайла Грицая, колаборанта та поплічника окупантів. Він брав участь у катуванні українських військовополонених та привласнював державне майно.
Сьогодні, 18 червня, в тимчасово окупованому Бердянську внаслідок спецоперації ГУР МО було ліквідовано Михайла Грицая - т.зв. "заступника міського голови з питань інфраструктури, ЖКГ, паливно-енергетичного комплексу" окупаційної адміністрації. Про це пише УНН з посиланням на джерела.
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Як повідомляє джерело у Головному управлінні розвідки, Грицай був застрелений у самому Бердянську за допомогою пістолета ПМ з глушником.
Повідомляється, що ліквідований колаборант, уродженець Полтавщини, брав активну участь у громадсько-політичному житті України до того, як перейшов на бік окупанта. Зокрема, Грицай неодноразово балотувався в народні депутати, був помічником народного депутат, останнім часом очолював Бердянську міську організацію партії "Соціалістична Україна".
Співпрацюючи з російською окупаційною адміністрацією, колаборант організовував репресії проти місцевого населення, влаштовував катівні для українських військовополонених. Крім того займався привласненням комунальної та державної власності, яка розташована на території окупованого м. Бердянськ.
Подібних цілей - колаборантів, поплічників ворога, - на тимчасово окупованих територіях України ми маємо ще вдосталь. Обовʼязково прийдемо до кожного і припинимо їхню злочинну діяльність у будь-який спосіб: з глушником і без, тихо і гучно, але завжди - ефективно
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