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"Солдатка" на папері: депутатка облради Дніпровщини отримувала гроші за фіктивну службу

Київ • УНН

 • 1518 перегляди

Депутатка Дніпропетровської облради організувала фіктивну службу в ЗСУ для іміджу. Не відвідувала навчання, отримала звання та понад 200 тис. грн з бюджету.

"Солдатка" на папері: депутатка облради Дніпровщини отримувала гроші за фіктивну службу

На Дніпропетровщині депутатка обласної ради організувала фіктивне проходження служби в лавах ЗСУ, щоб підсилити власний політичний імідж. Вона не відвідувала навчань, але отримала військове звання та понад 200 тисяч гривень із бюджету. Про це повідомляє ДБР, пише УНН.

Деталі

Як стало відомо УНН з власних джерел, мова про Маріанну Мірошниченко.

Працівники ДБР викрили схему фіктивного проходження службової служби депутатом Дніпропетровської обласної ради. Усі дії були спрямовані на створення позитивного іміджу та отримання неправомірних виплат із державного бюджету

- ідеться у дописі.

Як зазначає ДБР, у 2023 році жінка вирішила "прокачати" свій політичний імідж серед виборців та колег. Вона пройшла військово-лікарську комісію, де була визнана придатною до служби.

Після чого її направили до навчального центру для проходження базового військового вишколу та надали первинне військове звання "солдат".

До схеми, як вказано, вона залучила знайомого представника команди одного із військових частин.

Той звернувся до начальника навчального центру "з пропозицією посприяти депутатці бути лише в списках військовослужбовців і не брати безпосередньої участі у навчаннях".

Також вона незаконно отримала виплату за службу понад 200 тис. гривень, які регулярно витрачалися на власні забаганки

- додають у ДБР.

Суд не знайшов підтверджень, що Шабунін брав участь у воєнних діях і зобов’язав активіста сплатити 126 тисяч податкового боргу16.06.25, 13:33 • 14157 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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