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Суд не знайшов підтверджень, що Шабунін брав участь у воєнних діях і зобов’язав активіста сплатити 126 тисяч податкового боргу

Київ • УНН

 • 1890 перегляди

Донецький суд задовольнив позов податкової до Віталія Шабуніна щодо стягнення 126 тис. грн боргу. Суд не знайшов доказів участі активіста у воєнних діях.

Суд не знайшов підтверджень, що Шабунін брав участь у воєнних діях і зобов’язав активіста сплатити 126 тисяч податкового боргу

Донецький окружний адміністративний суд задовольнив позов Державної податкової служби щодо стягнення податкового боргу з блогера та активіста Віталія Шабуніна в розмірі 126,4 тис. грн. Про це йдеться у рішенні суду, опублікованому на сайті Єдиного державного реєстр судових рішень.

Як зазначив журналіст та військовий Володимир Бойко, Віталій Шабунін оголосив збір грошей на відбудову власного будинку після пожежі, яка сталася ще у 2020 році.

Чи дійсно люди переказували гроші, чи в такий спосіб Шабунін лише легалізував свої кошти достеменно не відомо. Але точно відомо, що з отриманих грошових подарунків Шабунін мав заплатити 227 тис. 438 грн 92 коп. податку з доходу, а він сплатив лише 101 тис. грн

– підкреслив журналіст.

У зв’язку з цим Головне управління Державної податкової служби в м. Києві нарахувало Шабуніну податкове зобов’язання в розмірі 126 438,92 грн. 

Як зазначає Бойко, решту податків активіст сплачувати відмовився. З початком повномасштабного вторгнення для цього з'явився ще й додатковий привід: Шабунін заявив, що мобілізувався до лав ЗСУ.  Однак, як зазначається в рішенні, суд не знайшов доказів, що активіст "був задіяний до безпосередньої участі у воєнних діях, які перешкоджали йому виконати податкові зобов'язання, які ним самостійно задекларовані ще за 2020 рік".

"Шабунін, який насправді ані дня не брав участі у воєнних діях, нині командує відділенням польового механізованого хлібозаводу продовольчого складу 218 об'єднаного центру забезпечення Сил логістики ЗСУ в м. Харків. Він отримав 345 тис. 070 грн грошового забезпечення як військовослужбовець і 2 млн 334 тис. 119 грн доходу від підприємницької діяльності. Що ж це за військова служба, де мобілізований під час війни займається підприємницькою діяльністю?", – зазначає Бойко.

Нагадаємо, що ДБР також розслідує низку кримінальних справ щодо Шабуніна: зокрема, про ухилення від мобілізації, підробку документів НАЗК, незаконне використання гуманітарки та привласнення джипа Nissan Pathfinder.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ПолітикаКримінал та НП
Державна податкова служба України
Збройні сили України
Kyiv
Харків
Tesla
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