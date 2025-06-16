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Суд не нашел подтверждения, что Шабунин принимал участие в боевых действиях, и обязал активиста погасить налоговый долг в 126 тысяч

Киев • УНН

 • 1546 просмотра

Донецкий суд удовлетворил иск налоговой к Виталию Шабунину о взыскании 126 тыс. грн долга. Суд не нашел доказательств участия активиста в военных действиях.

Суд не нашел подтверждения, что Шабунин принимал участие в боевых действиях, и обязал активиста погасить налоговый долг в 126 тысяч

Донецкий окружной административный суд удовлетворил иск Государственной налоговой службы о взыскании налогового долга с блогера и активиста Виталия Шабунина на сумму 126,4 тыс. грн. Об этом говорится в решении суда, опубликованном на сайте Единого государственного реестра судебных решений.

Как отметил журналист и военнослужащий Владимир Бойко, Виталий Шабунин объявил сбор средств на восстановление своего дома после пожара, произошедшего ещё в 2020 году.

Действительно ли люди переводили ему деньги, либо таким образом Шабунин лишь легализировал свои средства – достоверно неизвестно. Однако точно известно, что из полученных денежных подарков Шабунин должен был уплатить 227 тыс. 438 грн 92 коп. налога на доход, а он погасил лишь 101 тыс. грн

— подчеркнул журналист.

В связи с этим Главное управление Государственной налоговой службы в г. Киеве начислило Шабунину налоговое обязательство в размере 126 438,92 грн. 

Как сообщает Бойко, остальные налоги активист платить отказался. Когда началось полномасштабное вторжение, появился и дополнительный повод: Шабунин заявил, что мобилизовался в ряды ВСУ. Однако, как указано в решении, суд не нашёл подтверждений того, что активист "принимал непосредственное участие в боевых действиях, которые препятствовали ему выполнить налоговые обязательства, которые он самостоятельно задекларировал ещё за 2020 год".

"Шабунин, на деле вовсе не принимавший участия в боевых действиях, сейчас командует отделениями полевого механизированного хлебозавода продовольственного склада 218-го объединённого центра обеспечения сил логистики ВСУ в Харькове. Он получил 345 тыс. 070 грн денежного обеспечения в качестве военнослужащего и 2 млн 334 тыс. 119 грн прибыли от предпринимательской деятельности. Что это за воинская служба, когда мобилизованный вовремя войны занимается предпринимательством?" — отмечает Бойко.

Напомним, что ГБР также проводит ряд уголовных процессов в отношении Шабунина: в частности, по уклонению от мобилизации, подделке документов Национального агентства по предотвращению коррупции, незаконном использовании гуманитарной помощи и присвоении джипа Nissan Pathfinder.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политикаКриминал и ЧП
Государственная налоговая служба Украины
Вооруженные силы Украины
Киев
Харьков
Tesla
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