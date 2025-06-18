"Солдатка" на бумаге: депутат облсовета Днепровщины получала деньги за фиктивную службу
Киев • УНН
Депутат Днепропетровского облсовета организовала фиктивную службу в ВСУ для имиджа. Не посещала обучение, получила звание и более 200 тыс. грн из бюджета.
В Днепропетровской области депутат областного совета организовала фиктивное прохождение службы в рядах ВСУ, чтобы усилить собственный политический имидж. Она не посещала учений, но получила воинское звание и более 200 тысяч гривен из бюджета. Об этом сообщает ГБР, пишет УНН.
Детали
Как стало известно УНН из собственных источников, речь о Марианне Мирошниченко.
Работники ГБР разоблачили схему фиктивного прохождения служебной службы депутатом Днепропетровского областного совета. Все действия были направлены на создание положительного имиджа и получение неправомерных выплат из государственного бюджета
Как отмечает ГБР, в 2023 году женщина решила "прокачать" свой политический имидж среди избирателей и коллег. Она прошла военно-врачебную комиссию, где была признана годной к службе.
После чего ее направили в учебный центр для прохождения базовой военной подготовки и предоставили первичное воинское звание "солдат".
К схеме, как указано, она привлекла знакомого представителя команды одной из воинских частей.
Тот обратился к начальнику учебного центра "с предложением посодействовать депутату быть только в списках военнослужащих и не принимать непосредственного участия в учениях".
Также она незаконно получила выплату за службу более 200 тыс. гривен, которые регулярно тратились на собственные прихоти
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