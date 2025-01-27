На Дніпропетровщині затримали заступника командира в/ч за крадіжку приладів нічного бачення на майже 4 млн грн
Київ • УНН
У Дніпропетровській області затримали заступника командира військової частини за крадіжку 24 приладів нічного бачення. Повідомляється про намагання приховати злочин, сховавши обладнання у смітті та оформивши документи про втрату в бою.
У Дніпропетровській області затримали заступника командира однієї з військових частин, який підозрюється у тому, що викрав прилади нічного бачення, вартість яких сягає майже 4 мільйони гривень. Про це повідомляє ДБР, пише УНН.
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"У межах оперативної комбінації вдалося встановити, що заступник командира, який відповідав за логістику в частині, вирішив привласнити дороговартісне обладнання. У підготовленій ним документації зазначалось, що 24 прилади нічного бачення втрачено в бойових умовах. Вартість обладнання сягає майже 4 млн гривень", - ідеться у повідомленні.
Як зазначається, затриманий наказав своїм підлеглим сховати прилади нічного бачення у купі сміття на одному із складів.
За результатами обшуків, у місцях дислокації військової частини, зокрема в її складських приміщеннях, а також у місці проживання чоловіка було вулучено всі речові докази протиправної діяльності.
"Йому повідомлено про підозру за привласнення військовослужбовцем іншого військового майна, вчинене військовою службовою особою із зловживанням службовим становищем, що заподіяло істотну шкоду, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 410 КК України)", - зазначає ДБР.
Запобіжний захід, який обрали фігуранту - тримання під вартою, з можливістю внесення застави у сумі 7,7 млн гривень.
Згідно з санкцією статті, йому загрожує до 15 років позбавлення волі.
Також, у межах досудового розслідування, наразі перевіряється причетність до злочину інших військових, у тому числі командування частини. Окрім того, проводиться службове розслідування та інвентаризація військового майна в частині.
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