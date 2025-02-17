Суд арестовал директора онлайн-казино «PIN-UP»

Директора онлайн-казино "PIN-UP", которое подозревают в отмывании российских денег, отправили под стражу. Об этом сообщила советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

На сегодня кроме объявленного подозрения в пособничестве государству-агрессору, уже избрана мера пресечения директору этой компании - это содержание под стражей, без альтернативы внесения залога - сказала Сапьян.

Дополнение

Государственное бюро расследований задержало директора онлайн-казино "PIN-UP", которое подозревают в отмывании российских денег.

УНН еще в 2022 году обращал внимание на бездействие КРАИЛ в контексте еще одного российского казино 1Xbet, которое пыталось проводить деятельность в Украине через ООО "Твоя беттинговая компания" и которому КРАИЛ выдал лицензию. Тогда Комиссия упорно не видела российских завязок.

И только после личного вмешательства Президента Владимира Зеленского и Бюро экономической безопасности в конце концов аннулировали разрешения для работы в Украине. В 2023 году 1Xbet попал под санкции.