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Эксперт объяснил, что вызвало подорожание овощей и молочных продуктов в Украине
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Период для завершения начатых дел: гороскоп для всех знаков Зодиака на 17 – 23 февраля

Зеленский раскрыл, сколько украинских воинов погибло, защищая Украину от российской агрессии
16 февраля, 16:43 • 129002 просмотра

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Пять невероятных романтических историй: что посмотреть зимними вечерами
15 февраля, 19:18 • 187746 просмотра

Пять невероятных романтических историй: что посмотреть зимними вечерами

Кэллог: я беру 180 дней, чтобы сделать так, что все стороны войны будут вовлечены в переговоры
15 февраля, 13:16 • 167089 просмотра

Кэллог: я беру 180 дней, чтобы сделать так, что все стороны войны будут вовлечены в переговоры

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15 февраля, 11:16 • 164804 просмотра

Зеленский заявил о готовности говорить о выборах и что украинцы "не хотят этого полностью, потому что боятся"

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15 февраля, 10:28 • 152884 просмотра

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Суд арестовал директора онлайн-казино «PIN-UP»

Суд арестовал директора онлайн-казино «PIN-UP»

Киев  •  УНН

 • 8461 просмотра

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Суд избрал меру пресечения для директора онлайн-казино PIN-UP в виде содержания под стражей без возможности залога. Компанию подозревают в отмывании российских денег.

Директора онлайн-казино "PIN-UP", которое подозревают в отмывании российских денег, отправили под стражу. Об этом сообщила советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

На сегодня кроме объявленного подозрения в пособничестве государству-агрессору, уже избрана мера пресечения директору этой компании - это содержание под стражей, без альтернативы внесения залога

- сказала Сапьян.

Дополнение

Государственное бюро расследований задержало директора онлайн-казино "PIN-UP", которое подозревают в отмывании российских денег. 

УНН еще в 2022 году обращал внимание на бездействие КРАИЛ в контексте еще одного российского казино 1Xbet, которое пыталось проводить деятельность в Украине через ООО "Твоя беттинговая компания" и которому КРАИЛ выдал лицензию. Тогда Комиссия упорно не видела российских завязок.

И только после личного вмешательства Президента Владимира Зеленского и Бюро экономической безопасности в конце концов аннулировали разрешения для работы в Украине. В 2023 году 1Xbet попал под санкции.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Криминал и ЧП
derzhavne-biuro-rozsliduvan-ukrainaГосударственное бюро расследований Украины

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