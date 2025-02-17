Суд арештував директора онлайн-казино "PIN-UP"

Директора онлайн-казино "PIN-UP", яке підозрюють у відмиванні російських грошей, відправили під варту. Про це повідомила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

На сьогодні окрім оголошеної підозри у пособництві державі-агресору, вже обрано запобіжний захід директору цієї компанії – це тримання під вартою, без альтернативи внесення застави - сказала Сап'ян.

Доповнення

Державне бюро розслідувань затримало директора онлайн-казино "PIN-UP", яке підозрюють у відмиванні російських грошей.

УНН ще в 2022 році звертав увагу на бездіяльність КРАІЛ в контексті ще одного російського казино 1Xbet, яке намагалося проводити діяльність в Україні через ТОВ "Твоя беттінгова компанія" і якому КРАІЛ видав ліцензію.

Тоді Комісія вперто не бачила російських зав’язків.

І лише після особистого втручання Президента Володимира Зеленського та Бюро економічної безпеки врешті-решт анулювали дозволи для роботи в Україні. У 2023 році 1Xbet потрапив під санкції.