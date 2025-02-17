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05:23 • 25367 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 125073 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 184162 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 148486 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139734 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117790 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108272 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103024 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 143463 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

14 березня, 19:57 • 134940 перегляди

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Суд арештував директора онлайн-казино "PIN-UP"

Суд арештував директора онлайн-казино "PIN-UP"

Київ • УНН

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Суд обрав запобіжний захід для директора онлайн-казино PIN-UP у вигляді тримання під вартою без можливості застави. Компанію підозрюють у відмиванні російських грошей.

Директора онлайн-казино "PIN-UP", яке підозрюють у відмиванні російських грошей, відправили під варту. Про це повідомила радниця з комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

На сьогодні окрім оголошеної підозри у пособництві державі-агресору, вже обрано запобіжний захід директору цієї компанії – це тримання під вартою, без альтернативи внесення застави

- сказала Сап'ян.

Доповнення

Державне бюро розслідувань затримало директора онлайн-казино "PIN-UP", яке підозрюють у відмиванні російських грошей. 

УНН ще в 2022 році звертав увагу на бездіяльність КРАІЛ в контексті ще одного російського казино 1Xbet, яке намагалося проводити діяльність в Україні через ТОВ "Твоя беттінгова компанія" і якому КРАІЛ видав ліцензію.

Тоді Комісія вперто не бачила російських зав’язків.

І лише після особистого втручання Президента Володимира Зеленського та Бюро економічної безпеки врешті-решт анулювали дозволи для роботи в Україні. У 2023 році 1Xbet потрапив під санкції.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Кримінал та НП
derzhavne-biuro-rozsliduvan-ukrainaДержавне бюро розслідувань України

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