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КРАІЛ і досі не знайшла підстав накласти санкції на проросійського букмекера 1xBet

КРАІЛ і досі не знайшла підстав накласти санкції на проросійського букмекера 1xBet

Київ • УНН

 • 484795 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей і досі не знайшла причин, аби ініціювати накладення санкцій на ТОВ “Твоя Беттінгова Компанія”, яка працює в Україні під брендом 1xBet. Про це у відповідь на запит УНН повідомив голова КРАІЛ Іван Рудий.

Цитата

“КРАІЛ в межах повноважень опрацьовується інформація, надана Бюро економічної безпеки, щодо можливості використання в якості обґрунтування наявності підстав для застосування до ТОВ “ТБК” санкцій, передбачених Законом України “Про санкції”.

За результатом такого опрацювання, за наявності відповідних підстав, буде підготовлено та розглянуто на засіданні КРАІЛ проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України стосовно внесення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних та інших обмежувальних заходів (санкцій) та, у разі його прийняття, в установленому порядку внесено на розгляд уряду”, – повідомив Іван Рудий.

Контекст

У ході досудового розслідування Бюро економічної безпеки вже знайшло підстави для внесення на розгляд Уряду пропозиції щодо накладення санкцій на букмекерську контору 1xBet. Відповідна інформація була направлена до КРАІЛ, однак там її і досі опрацьовують.

Раніше у КРАІЛ не помічали російського сліду букмекерів та майже пів року не анульовували їх ліцензії.

І лише після особистого втручання Президента Володимира Зеленського та Бюро економічної безпеки
врешті-решт анулювали дозволи для роботи в Україні.

Та навіть попри це, букмекери фактично продовжують працювати – сайти та додаток 1xBet доступний для українських гравців. На думку експертів, цей факт взагалі ставить під сумнів доцільність ліцензій на гральний бізнес.

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