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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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Політолог: будь-яка компанія може працювати в Україні без ліцензії, приклад тому - 1xBet

Політолог: будь-яка компанія може працювати в Україні без ліцензії, приклад тому - 1xBet

Київ • УНН

 • 432021 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Народні депутати мають вдосконалити законодавство України щодо організації та проведення азартних ігор, а саме - видачі ліцензій, бо по факту наразі будь-яка букмекерська компанія може працювати і без офіційних документів. Приклад цьому - проросійський 1xBet, який фактично не припинив своєї роботи - сайти букмекера і досі доступні в Україні. Такої думки керівник експертної групи “Бюро аналізу політики” Віктор Бобиренко, передає УНН.

Деталі

За його словами, поки 1xBet оскаржує в суді рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей щодо позбавлення їх ліцензій, букмекер продовжує працювати та фінансувати війну проти України. А судова тяганина може тривати довгий час, тож певні зміни необхідно ухвалювати вже зараз.

Цитата

“Тут нашим депутатам варто гарно попрацювати над тим, щоб вдосконалити законодавство. І в першу чергу, це варто робити тим нардепам чи чиновникам, які боролися за те, щоб позбавити цю компанію ліцензій. Вони ж бачать, що позбавлення ліцензій не припинило роботу в Україні.

Я так розумію, що вони (1xBet - ред.) це оскаржують в суді. І поки питання не дійде до Верховного Суду, а це досить тривалий час, вони собі спокійно продовжуватимуть роботу. Не буду повторюватися, куди можуть спрямовуватися зароблені гроші – звісно ж, на війну. Тому треба включатися в роботу якнайскоріше”, - зазначив Бобиренко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: “Повертати ліцензію або судитися з державою – це вже цинізм вищого рівня”: нардеп про бажання 1xBet продовжити роботу в Україні 

Нагадаємо

Раніше Бюро економічної безпеки знайшло підстави для внесення на розгляд Уряду пропозиції щодо накладення санкцій на букмекерську контору 1хBet.

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей на початку вересня позбавила ліцензій букмекерську контору 1xBet для роботи в Україні через "російський слід", однак підстав для накладення санкцій на компанію у Комісії раніше знайти не могли

Попри позбавлення ліцензії, проросійський букмекер фактично продовжує працювати в Україні.

Українські Національні Новини

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