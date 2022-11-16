Політолог: будь-яка компанія може працювати в Україні без ліцензії, приклад тому - 1xBet

Деталі

За його словами, поки 1xBet оскаржує в суді рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей щодо позбавлення їх ліцензій, букмекер продовжує працювати та фінансувати війну проти України. А судова тяганина може тривати довгий час, тож певні зміни необхідно ухвалювати вже зараз.

Цитата

“Тут нашим депутатам варто гарно попрацювати над тим, щоб вдосконалити законодавство. І в першу чергу, це варто робити тим нардепам чи чиновникам, які боролися за те, щоб позбавити цю компанію ліцензій. Вони ж бачать, що позбавлення ліцензій не припинило роботу в Україні.

Я так розумію, що вони (1xBet - ред.) це оскаржують в суді. І поки питання не дійде до Верховного Суду, а це досить тривалий час, вони собі спокійно продовжуватимуть роботу. Не буду повторюватися, куди можуть спрямовуватися зароблені гроші – звісно ж, на війну. Тому треба включатися в роботу якнайскоріше”, - зазначив Бобиренко.

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Нагадаємо

Раніше Бюро економічної безпеки знайшло підстави для внесення на розгляд Уряду пропозиції щодо накладення санкцій на букмекерську контору 1хBet.

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей на початку вересня позбавила ліцензій букмекерську контору 1xBet для роботи в Україні через "російський слід", однак підстав для накладення санкцій на компанію у Комісії раніше знайти не могли.

Попри позбавлення ліцензії, проросійський букмекер фактично продовжує працювати в Україні.