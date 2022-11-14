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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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Допоки ЗСУ відвойовують Херсонщину, російський 1xBet продовжує працювати в Україні

Допоки ЗСУ відвойовують Херсонщину, російський 1xBet продовжує працювати в Україні

Київ • УНН

 • 432258 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Допоки Збройні сили України відвойовують Херсонщину, російські компанії і досі продовжують працювати в Україні. Одна з них – букмекерська контора 1xBet, яка попри анулювання ліцензій, продовжує приймати ставки від українських гравців в мережі інтернет, передає УНН.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Букмекерська контора 1xBet пропонує приймати ставки від українських гравців у рублях

Деталі

Так, сайт 1xBet та додаток на телефон повністю доступні для українців: їх функціонал ніяк не обмежився, хоча ліцензії букмекерам були анульовані ще у вересні.

Водночас сам сайт в Україні ніколи не мав ліцензії для роботи, отож в принципі працює незаконно. Однак це не зупиняє букмекерів, які не лише продовжують працювати, а й намагаються через суд повернути собі анульовані дозволи на роботу.

Адміністрація сайту не пояснює, на яких підставах 1xBet і досі працює в Україні.

“Перед використанням сайту Ви повинні самостійно переконатися в тому, що на території свого місцеперебування Ви не порушуєте законів і постанов, пов'язаних з гральною індустрією”, – повідомив адміністратор сайту.

Для того, аби розібратися з цією ситуацією, журналісти УНН намагалися вийти на зв’язок з Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей. Однак на дзвінки та запити там ще не відповіли. Отож питання доцільності ліцензій для букмекерів, які й без них можуть нормально функціонувати та приймати ставки, наразі залишається відкритим.

Нагадаємо

На початку вересня КРАІЛ після особистого втручання Президента та Бюро економічної безпеки позбавила ліцензій  ТОВ “Твоя беттінгова компанія”, яка працювала під брендом 1хBet, а все – через російський слід,  який детективи знайшли у компанії під час перевірки. Своєю чергою букмекери вирішили оскаржити це рішення та подали в суд на КРАІЛ.

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