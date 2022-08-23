Зеленський розповів, чи будуть вводити санкції проти проросійського букмекера 1xBet

Цитата

«Є конкретне доручення ввести санкції і розібратися з усім російським бізнесом, який працював в Україні: законно, незаконно, хто за ним стоїть тощо (…) Отаке доручення Прем’єр-міністр отримав. Я знаю, що там є комплексне рішення, великий список з тих чи інших компаній. Мені все одно чим вони займаються, нас цікавить тільки їх коріння. Хто за цими компаніями стоїть», - заявив Президент.

Нагадаємо

Попри війну, в Україні й досі продовжує працювати букмекерська компанія 1xBet, власниками якої є росіяни. Українці виступили проти її роботи та закликали Президента анулювати їй ліцензію.

Зеленський відповів та запропонував зайнятися питанням роботи компанії Прем’єр-міністру Денису Шмигалю із залученням правоохоронців.

Водночас у КРАІЛ російського сліду в компанії 1xBet й досі не бачать.