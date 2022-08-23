Зеленский рассказал, будут ли вводить санкции против пророссийского букмекера 1xBet

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«Есть конкретное поручение ввести санкции и разобраться со всем российским бизнесом, работавшим в Украине: законно, незаконно, кто за ним стоит и т.д. Я знаю, что там есть комплексное решение, большой список из тех или иных компаний. Мне все равно чем они занимаются, нас интересуют только их корни. Кто за этими компаниями стоит», – заявил Президент.

Напомним

Несмотря на войну, в Украине до сих пор продолжает работать букмекерская компания 1xBet, владельцами которой являются россияне. Украинцы выступили против ее работы и призвали Президента аннулировать ей лицензию.

Зеленский ответил и предложил заняться вопросом работы компании Премьер-министру Денису Шмыгалю с привлечением правоохранителей.

В то же время в КРАИЛ российского следа в компании 1xBet до сих пор не видят.