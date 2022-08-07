Владимир Зеленский ответил на петицию об аннулировании лицензии пророссийскому букмекеру 1xBet

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«Учитывая изложенное Премьер-министру Украины Д.Шмыгалю, предложено обеспечить с привлечением правоохранительных органов проработку поднятых в электронной петиции вопросов и принятии мер реагирования. О соответствующих результатах автора электронной петиции проинформирует Кабинет Министров Украины», - проинформировал Владимир Зеленский.

Кроме того, Президент напомнил, что в соответствии с ЗУ государственное регулирование в сфере организации и проведения азартных игр осуществляется Верховной Радой Украины, Кабинетом Министров Украины, Комиссией по регулированию азартных игр и лотерей, а также другими органами государственной власти в пределах их полномочий, определенных Конституцией и законами Украины.

Напомним

Петиция по аннулированию лицензии 1xBet на сайте Президента Украины была подана 8 июля, и по состоянию на сейчас ее подписали уже 26 444 человека.

Автор петиции отметил, что предоставление лицензии ООО "Твоя беттинговая компания" на ведение букмекерской деятельности под российским брендом 1xBet и принадлежащим гражданам рф товарным знаком 1xBet было сделано вопреки государственным интересам Украины и в пользу страны-агрессора, “что, по нашему убеждению, недопустимо во время открытой военной агрессии российской федерации против Украины".

О вероятных российских владельцах оператора азартных игр 1xBet журналисты писали еще в июне месяце.

Лицензии для работы под этим брендом выдали ООО "Твоя беттинговая компания", которые номинально принадлежат украинским гражданам, в то же время сам бренд контролируется из россии - Романом Семиохиным, Сергеем Каршковым и Дмитрием Казориным.

По информации журналистов, украинская прокуратура уже открыла уголовное производство в отношении ООО "Твоя беттинговая компания" (бренд 1xBet) по факту мошенничества и финансирования действий, направленных на изменение государственной границы Украины.

Кроме того, журналисты-расследователи утверждают, что помог в выдаче лицензии пророссийскому букмекеру для работы в Украине якобы куратор украинского игорного рынка, гражданин Украины Борис Баум, который после скандала с пророссийским букмекером покинул Украину, выехав за границу по латвийскому паспорту.