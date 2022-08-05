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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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Активістка закликала РНБО накласти санкції на російського букмекера 1xBet

Активістка закликала РНБО накласти санкції на російського букмекера 1xBet

Київ • УНН

 • 148732 перегляди

КИЇВ. 5 серпня. УНН. Активістка та блогерка Тетяна Локацька закликала Раду національної безпеки та оборони накласти санкції на проросійського букмекера 1xBet. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

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Цитата

“Є така багатьом відома російська букмекерська контора 1xBet. У розпал війни, 30 березня, коли наші воїни вибивали орків із-під Києва, у цьому самому Києві дуже цікаві люди з Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) видають дві ліцензії цьому букмекеру на роботу в Україні. Підіймається шум, ЗМІ пишуть, розслідувачі розслідують, петиція на сайті президента з вимогою заборонити російським букмекерам працювати в Україні набирає 26 тис. голосів, і… тиша”, - написала вона у Facebook.

Локацька наголосила - вже подала до РНБО звернення з вимогою накласти санкції на 1xBet.

“Закликаємо накласти санкції на ТОВ “Твоя беттінгова компанія" та на всі юридичні і фізичні особи, пов'язані з російським букмекером 1xBet (...). Заблокувати роботу сайтів (доменів) та всі інші похідні від російського букмекера сайти та його дзеркала”, - наголосила Локацька у своєму зверненні до Ради національної безпеки та оборони.

Нагадаємо

Волонтерська розслідувальна спільнота InformNapalm звинуватила 1xBet у зв'язках із кремлівським режимом та масштабному відмиванні грошей. Попри це компанія й досі продовжує працювати в Україні.

У рф 1xBet начебто не працюють, однак у одному з Телеграм-каналів, який спеціалізується на публікації "зливів" про банки, ця інформація спростовується. Ба більше - як наголошують волонтери групи BraveUkraine, "1xСтавка", яка досі працює в рф, та 1хBet - по факту одна й та ж сама компанія.

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