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Проросійський букмекер 1xBet працює в росії під прикриттям ФСБ - InformNapalm

Проросійський букмекер 1xBet працює в росії під прикриттям ФСБ - InformNapalm

Київ • УНН

 • 341746 перегляди

КИЇВ. 25 липня. УНН. Букмекерська компанія 1xBet працює в росії під прикриттям Федеральної служби безпеки, передає УНН з посиланням на розслідування міжнародної волонтерської розвідувальної спільноти InformNapalm.

Деталі

Ця компанія, попри петицію щодо її заборони, й досі продовжує офіційно працювати в Україні. У рф 1xBet начебто заборонені, однак у одному з телеграм-каналів, який спеціалізується на публікації зливів про банки, інформація зовсім інша: при введенні в пошук запросу «1xbet» видно, що платежі для букмекера проводить сервіс «МТС-Деньги». Серед інших платіжних систем та банків – Сбербанк росії, Тінькофф, Qiwi та інші російські банки та платіжні системи.

Окрім того, як наголошують волонтери групи BraveUkraine, "1xСтавка", яка досі працює в рф, та 1хBet - по факту одна й та ж сама компанія.

”У ході дослідження волонтери провели порівняння дизайну, технологічного стеку веб-сайтів, бекенду та мобільних додатків (Android, iOS). Одразу кидається в очі візуальна подібність сайтів. Не тільки логотипів, а й головної сторінки, контенту та різних форм для користувачів. Та, окрім цього, у ресурсів повністю збігаються набори бібліотек та API-сервіси. У мобільних додатках двох платформ на Android повністю збігається понад 10 тисяч файлів та набір використаних бібліотек в APK-файлах. Додатки в iOS – візуально майже повністю ідентичні. Та ще й з однаковими фреймворками та бібліотеками”, - повідомляють розслідувачі.

Власники російського букмекеру Роман Сєміохін та Сергій Каршков в інтервʼю російському Forbes розповідали, що вся технічна робота з платформою ведеться на Кіпрі і керується особисто Сергієм Каршковим. Тож без його участі “1XCтавка” не мала б існувати. Це, за словами журналістів, вказує на тісні звʼязки власників 1XBet з росією та безперешкодну роботу букмекерської групи на території рф.

Отож, як вважають автори розслідування, безперешкодно працювати на російському ринку без зв’язків з силовими відомствами неможливо, а ”за лояльність ФСБ треба чимось відплачувати”. Враховуючи те, що за українським законом оператори азартних ігор, що отримали ліцензію, мають "забезпечувати ідентифікацію гравців та відвідувачів під час провадження діяльності в мережі Інтернет" за допомогою запиту у гравців їх документів та персональних даних, 1хBet, отримавши ліцензію в Україні, під час військової агресії рф проти України, може використовувати дані українців і передавати їх російським спецслужбам.

Нагадаємо

За інформацією ЗМІ, лобістом видачі ліцензії 1xBet був Борис Баум - радник заступника голови Офісу Президента України Кирила Тимошенка.

Баум нібито курує гральним бізнесом в Україні і при цьому тісно пов’язаний з російським бізнесом та крупним російським політиком - заступником голови державної думи рф та спецпредставником путіна Олександром Бабаковим.

Бориса Баума разом з російськими власниками 1xBet вже внесли у базу “Миротворця” як людину, яка брала “Свідому участь у процесах дестабілізації фінансово-економічної ситуації в Україні (та займалася - ред.) легалізацією (відмиванням) коштів чи іншого майна, отриманих злочинним шляхом на фінансування російської військової агресії і тероризму”.

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