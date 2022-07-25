Пророссийский букмекер 1xBet работает в рф под прикрытием ФСБ - InformNapalm
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Букмекерская компания 1xBet работает в россии под прикрытием Федеральной службы безопасности, передает УНН со ссылкой на расследование международного волонтерского разведывательного сообщества InformNapalm.
Детали
Эта компания, несмотря на петицию относительно ее запрета, до сих пор продолжает официально работать в Украине. В россии 1xBet вроде бы запрещен, однако в одном из телеграм-каналов, специализирующемся на публикации сливов о банках, информация совсем другая: при вводе в поиск запроса «1xbet» видно, что платежи для букмекера производит сервис «МТС-Деньги». Среди других платежных систем и банков – Сбербанк россии, Тинькофф, Qiwi и другие российские банки и платежные системы.
Кроме того, как отмечают волонтеры группы BraveUkraine, "1xСтавка", которая до сих пор работает в россии, и 1хBet - по факту одна и та же компания.
”В ходе исследования волонтеры провели сравнение дизайна, технологического стека веб-сайтов, бэкенда и мобильных приложений (Android, iOS). Сразу бросается в глаза визуальное сходство сайтов. Не только логотипы, но и главной страницы, контента и различных форм для пользователей. Кроме того, у ресурсов полностью совпадают наборы библиотек и API-сервисы. В мобильных приложениях двух платформ Android полностью совпадает более 10 тысяч файлов и набор использованных библиотек в APK-файлах. Приложения в iOS – визуально почти полностью идентичны. Да еще и с одинаковыми фреймворками и библиотеками”, - сообщают расследователи.
Владельцы российского букмекера Роман Семиохин и Сергей Каршков в интервью российскому Forbes рассказывали, что вся техническая работа с платформой ведется на Кипре и руководится лично Сергеем Каршковым. Поэтому без его участия “1XCтавка” не должна существовать. Это, по словам журналистов, указывает на тесные связи владельцев 1XBet с россией и беспрепятственную работу букмекерской группы на территории россии.
Итак, как считают авторы расследования, беспрепятственно работать на российском рынке без связей с силовыми ведомствами невозможно, а ”за лояльность ФСБ надо чем-то расплачиваться”. Учитывая то, что по украинскому закону операторы азартных игр, получившие лицензию, должны "обеспечивать идентификацию игроков и посетителей при осуществлении деятельности в сети Интернет" с помощью запроса у игроков их документов и персональных данных, 1хBet, получив лицензию в Украине, во время военной агрессии рф против Украины, может использовать данные украинцев и передавать их российским спецслужбам.
Напомним
По информации СМИ, лоббистом выдачи лицензии 1xBet был Борис Баум – советник заместителя главы Офиса Президента Украины Кирилла Тимошенко.
Баум якобы курирует игорный бизнес в Украине и при этом тесно связан с российским бизнесом и крупным российским политиком – заместителем председателя государственной думы рф и спецпредставителем путина Александром Бабаковым.
Бориса Баума вместе с российскими владельцами 1xBet уже внесли в базу “Миротворца” как человека, принимавшего “Сознательное участие в процессах дестабилизации финансово-экономической ситуации в Украине (и занимавшегося - ред.) легализацией (отмыванием) средств или иного имущества, полученных преступным путем для финансирования российской военной агрессии и терроризма”.