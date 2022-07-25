Пророссийский букмекер 1xBet работает в рф под прикрытием ФСБ - InformNapalm

Детали

Эта компания, несмотря на петицию относительно ее запрета, до сих пор продолжает официально работать в Украине. В россии 1xBet вроде бы запрещен, однако в одном из телеграм-каналов, специализирующемся на публикации сливов о банках, информация совсем другая: при вводе в поиск запроса «1xbet» видно, что платежи для букмекера производит сервис «МТС-Деньги». Среди других платежных систем и банков – Сбербанк россии, Тинькофф, Qiwi и другие российские банки и платежные системы.

Кроме того, как отмечают волонтеры группы BraveUkraine, "1xСтавка", которая до сих пор работает в россии, и 1хBet - по факту одна и та же компания.

”В ходе исследования волонтеры провели сравнение дизайна, технологического стека веб-сайтов, бэкенда и мобильных приложений (Android, iOS). Сразу бросается в глаза визуальное сходство сайтов. Не только логотипы, но и главной страницы, контента и различных форм для пользователей. Кроме того, у ресурсов полностью совпадают наборы библиотек и API-сервисы. В мобильных приложениях двух платформ Android полностью совпадает более 10 тысяч файлов и набор использованных библиотек в APK-файлах. Приложения в iOS – визуально почти полностью идентичны. Да еще и с одинаковыми фреймворками и библиотеками”, - сообщают расследователи.

Владельцы российского букмекера Роман Семиохин и Сергей Каршков в интервью российскому Forbes рассказывали, что вся техническая работа с платформой ведется на Кипре и руководится лично Сергеем Каршковым. Поэтому без его участия “1XCтавка” не должна существовать. Это, по словам журналистов, указывает на тесные связи владельцев 1XBet с россией и беспрепятственную работу букмекерской группы на территории россии.

Итак, как считают авторы расследования, беспрепятственно работать на российском рынке без связей с силовыми ведомствами невозможно, а ”за лояльность ФСБ надо чем-то расплачиваться”. Учитывая то, что по украинскому закону операторы азартных игр, получившие лицензию, должны "обеспечивать идентификацию игроков и посетителей при осуществлении деятельности в сети Интернет" с помощью запроса у игроков их документов и персональных данных, 1хBet, получив лицензию в Украине, во время военной агрессии рф против Украины, может использовать данные украинцев и передавать их российским спецслужбам.

Напомним

По информации СМИ, лоббистом выдачи лицензии 1xBet был Борис Баум – советник заместителя главы Офиса Президента Украины Кирилла Тимошенко.

Баум якобы курирует игорный бизнес в Украине и при этом тесно связан с российским бизнесом и крупным российским политиком – заместителем председателя государственной думы рф и спецпредставителем путина Александром Бабаковым.

Бориса Баума вместе с российскими владельцами 1xBet уже внесли в базу “Миротворца” как человека, принимавшего “Сознательное участие в процессах дестабилизации финансово-экономической ситуации в Украине (и занимавшегося - ред.) легализацией (отмыванием) средств или иного имущества, полученных преступным путем для финансирования российской военной агрессии и терроризма”.