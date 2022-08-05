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Активистка призвала СНБО наложить санкции на российского букмекера 1xBet

Активистка призвала СНБО наложить санкции на российского букмекера 1xBet

Киев • УНН

 • 148731 просмотра

КИЕВ. 5 августа. УНН. Активистка и блогер Татьяна Локацкая призвала Совет национальной безопасности и обороны наложить санкции на пророссийского букмекера 1xBet. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, передает УНН.

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Цитата

“Есть такая многим известная российская букмекерская контора 1xBet. В разгар войны, 30 марта, когда наши воины выбивали орков из-под Киева, в этом Киеве очень интересные люди из Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) выдают две лицензии этому букмекеру на работу в Украине. Поднимается шум, СМИ пишут, расследователи расследуют, петиция на сайте президента с требованием запретить российским букмекерам работать в Украине набирает 26 тыс. голосов, и… тишина”, – написала она в Facebook.

Локацкая подчеркнула – уже подала в СНБО обращение с требованием наложить санкции на 1xBet.

“Призываем наложить санкции на ООО “Твоя беттинговая компания" и на все юридические и физические лица, связанные с российским букмекером 1xBet (...). Заблокировать работу сайтов (доменов) и все другие производные от российского букмекера сайты и его зеркала”, – подчеркнула Локацкая в своем обращении в Совет национальной безопасности и обороны.

Напомним

Волонтерское расследовательское сообщество InformNapalm обвинило 1xBet в связях с кремлевским режимом и масштабном отмывании денег. Несмотря на это, компания до сих пор продолжает работать в Украине.

В рф 1xBet вроде бы не работают, однако в одном из Телеграм-каналов, который специализируется на публикации "сливов" о банках, эта информация опровергается. Более того – как отмечают волонтеры группы BraveUkraine, "1xСтавка", которая до сих пор работает в рф, и 1хBet – по факту одна и та же компания.

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