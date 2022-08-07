Володимир Зеленський відповів на петицію щодо анулювання ліцензії проросійському букмекеру 1xBet
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію щодо заборони роботи букмекерської проросійської компанії 1xBet в Україні. Він запропонував зайнятися питанням роботи компанії Прем’єр-міністру Денису Шмигалю із залученням правоохоронців, передає УНН.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Активістка закликала РНБО накласти санкції на російського букмекера 1xBet
Цитата
«З огляду на викладене Прем'єр-міністру України Д.Шмигалю запропоновано забезпечити із залученням правоохоронних органів опрацювання порушених в електронній петиції питань та вжиття заходів реагування. Про відповідні результати автора електронної петиції поінформує Кабінет Міністрів України», - проінформував Володимир Зеленський.
Окрім того, Президент нагадав, що відповідно до ЗУ державне регулювання у сфері організації та проведення азартних ігор здійснюється Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей, а також іншими органами державної влади в межах їх повноважень, визначених Конституцією і законами України.
Нагадаємо
Петицію щодо анулювання ліцензії 1xBet на сайті Президента України було подано 8 липня, і станом на зараз її підписали вже 26 444 особи.
Автор петиції зазначив, що надання ліцензії ТОВ "Твоя беттингова компанія" на ведення букмекерської діяльності під російським брендом 1xBet і товарним знаком 1xBet, що належать громадянам рф, було зроблено всупереч державним інтересам України та на користь країни-агресора, “що, на наше переконання, неприпустимо під час відкритої військової агресії російської федерації проти України".
Про ймовірних російських власників оператора азартних ігор 1xBet журналісти писали ще в червні місяці.
Ліцензії для роботи під цим брендом видали ТОВ "Твоя беттінгова компанія", яка номінально належить українським громадянам, водночас сам бренд контролюється з росії - Романом Семіохіним, Сергієм Каршковим та Дмитром Казоріним.
За інформацією журналістів, українська прокуратура вже відкрила кримінальне провадження стосовно ТОВ "Твоя беттінгова компанія" (бренд 1xBet) за фактом шахрайства та фінансування дій, спрямованих на зміну державного кордону України.
Окрім того, журналісти-розслідувачі стверджують, що допоміг у видачі ліцензії проросійському букмекеру для роботи в Україні нібито куратор українського грального ринку, громадянин України Борис Баум, який після скандалу з проросійським букмекером покинув Україну, виїхавши за кордон за латвійським паспортом.